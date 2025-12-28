Зеленський прибув у США: Трамп теж готується зустрітися з українським лідером

Президент України Володимир Зеленський вночі 28 грудня прилетів до Сполучених Штатів. Цього дня у нього запланована зустріч з господарем Білого дому Дональдом Трампом.

Зеленський прибув до США разом з українською делегацією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Кислицю.

Що відомо про візит Зеленського до США?

Зеленський і Трамп мають зустрітися у Флориді. Судячи з допису Кислиці, українська делегація вже там.

Дипломат написав "Добрий вечір, Флоридо!", супроводивши текст фотографією літака з прізвищем президента США на фюзеляжі.

Раніше український президент зазначав, що зустріч відбудеться у публічному форматі. За його словами, вона повинна стати підтвердженням прогресу в переговорах між Києвом і Вашингтоном.

Також він назвав 5 пунктів, які Україна обговорить на зустрічі у США. Однією з головних тем будуть гарантії безпеки та їхні терміни у межах потенційної мирної угоди. Крім цього, на порядку денному економічна допомога для відновлення України. За оцінкою Зеленського, на повоєнну відбудову потрібно 700 – 800 мільярдів доларів, хоча "є стратегія на більшу суму".

Як у коментарі 24 Каналу зауважив директор Інституту світової політики Євген Магда, президенту України буде непросто довести американському лідеру, на які умови мирного плану Київ не може погодитися.

Тому йому доведеться обирати певну лінію поведінки. На думку Магди, Зеленський має діяти більш відповідально та говорити про ті речі, на які Україна не може піти.

Чи вже Трамп на місці?

Приблизно о 12 годині ночі 28 грудня за Києвом, лояльний до Трампа телеканал Fox News повідомив, що американський президент вирушив до своєї резиденції Мар-а-Лаго, яка розташована у Флориді.

Також мовник опублікував відео, як Трамп махає своїм прихильникам.

"Він зустрінеться з українським президентом Зеленським у Флориді в неділю", – додають журналісти.

