Про це пише 24 Канал з посиланням на відповідне розпорядження №76/2025-pп, яке оприлюднили на сайті президента.

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Ярослав Шанько – новий глава Херсонської МВА

У вівторок, 3 червня, на сайті президента оприлюднили розпорядження про призначення Ярослава Шанька начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області.

До свого призначення посадовець працював заступником начальника Херсонської ОВА.

Розумію, що попереду – багато складних завдань. Однак гарантую: порядність, доброчесність та відкритість. Ніяких гучних слів, замість дій. Невдовзі розповім про свої перші кроки на посаді. Пріоритет – захист людей і підтримка наших відважних військових,

– написав у публікації він.

Нагадаємо, що до цього на відповідній посаді був Роман Мрочко. Ще 17 квітня 2025 року президент звільнив його з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області.