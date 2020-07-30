Президент України Володимир Зеленський дав доручення уряду додати до переліку державних свят в Україні ще 6 нових.

До них увійдуть окремі релігійні свята. Відповідний указ вже є на офіційному сайті президента.

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Державного статусу хочуть надати таким святам:

Рамазан-Байрам – свято у мусульманських народів, також відоме як Свято розговіння; Курбан-Байрам – свято жертвопринесення, одне з двох головних свят мусульман. Воно триває 3 – 4 дні.; Песах – центральне юдейське свято на згадку про Вихід з Єгипту. Його святкують 7 днів у Ізраїлі та 8 днів за його межами. Шанується також караїмами, самаритянами і частково месіанськими юдеями.; Рош-Гашана – свято початку нового року для всіх, хто сповідує юдаїзм. Зазвичай воно припадає на кінець вересня – початок жовтня.; Ханука – єврейське восьмиденне зимове свято. Це свято чуда та перемоги у війні між святістю і нечистотою; Великдень християн західного обряду.

Запровадити нові державні свята хочуть, щоб забезпечити права і свободи громадян. А також, щоб досягти рівних прав та можливостей усіх вірян, вшанувати історію, культуру та традиції українського багатонаціонального суспільства.