Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на указ №74/2025, опублікований на сайті Офісу президента.

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Що відомо про звільнення Мойсюка

Звільнити Мойсюка Євгена Георгійовича з посади спеціального уповноваженого президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України,

– йдеться в указі.

Відомо, що генерала було призначено на цю посаду 13 лютого 2024 року. Тоді президент України у своєму зверненні наголосив, що Мойсюк, власне, займатиметься реалізацією гарантій безпеки для України.

"Ми створюємо для України принципово нову систему безпекових відносин з провідними державами світу, і кожен елемент таких відносин має бути повністю реалізований. Щоб не було жодної декларативності", – анонсував тоді Зеленський.

У 2019 – 2021 роках Мойсюк обіймав посаду командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ. У 2021-му був призначений заступником вже колишнього головнокомандувача Валерія Залужного.