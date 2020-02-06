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      Зеленський на Львівщині поспілкувався з шахтарями: що він їм пообіцяв

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      Зеленський на Львівщині / president.gov.ua

      Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству енергетики та захисту навколишнього середовища до кінця лютого направити 22 мільйони гривень на погашення заборгованості по зарплаті шахтарям на шахті "Межирічанська" у Червонограді (Львівська область).

      У спілкуванні з Володимиром Зеленським шахтарі скаржилися на наявність заборгованості перед ними із заробітної плати. Президент також пообіцяв прийти на всеукраїнську нараду шахтарів, що відбудеться 25 лютого. Про це мовиться на сайті глави держави.

      До теми: Протести шахтарів на Львівщині: мітингарі перекрили міжнародну трасу

      Крім того, Зеленський зазначив, що будь-які ініціативи уряду щодо подальшого реформування вугільної галузі обговорюватимуться з шахтарями.

      Глава держави зауважив, що під час узгодження плану реформи вугільної галузі потрібно буде вирішувати, які державні шахти підлягатимуть модернізації. Якщо неможливо буде вдосконалити процеси виробництва на окремих шахтах, держава зобов'язана запропонувати працівникам іншу роботу з рівнозначною зарплатою.

      Якщо ми, держава, не дамо вам альтернативи, ніхто нічого не закриватиме,
      – запевнив Володимир Зеленський.


      Зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді / Фото Офісу Президента

      Що відомо про заборгованість перед шахтарями Львівщини

      Шахта "Межирічанська" входить до складу державного підприємства "Львіввугілля". Заборгованість із зарплати на підприємстві, за словами працівників, складає 175 мільйонів гривень.

      Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель зазначив, що у грудні міністерство направило близько 1 мільярда гривень на погашення заборгованості по зарплаті шахтарям. У лютому 2020 року вже був спрямований перший транш і до кінця лютого буде направлено ще 320 мільйонів гривень на погашення заборгованості по всім шахтам.

      Питання ліквідації всієї заборгованості перед шахтарями, за словами Оржеля, залежить від збалансування держбюджету. Він також пояснив, що проблема із виплатами шахтарям пов'язана зі зниженням споживання електроенергії в Україні на 7-10%.

      Також міністр повідомив, що Україна виходить з опалювального періоду з 3 мільйонами тонн вугілля на складах.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Протести шахтарів Вугільна промисловість Новини Львова Олексій Оржель Зарплата
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