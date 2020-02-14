00:02
14 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін мститься підводникам. Антикоронавірусні російські роботи
      Вєсті Кремля
      23:58, 13 лютого
      Вєсті.UA: Солодка парочка Тимошенко та Медведчук. Повна непруха Богдана
      Вєсті.UA
      21:52, 13 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020

      Зеленський зустрівся з представниками великого бізнесу: про що домовилися

      4
      Зеленський зустрівся з представниками провідних бізнес-асоціацій країни / president.gov.ua

      Президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками провідних бізнес-асоціацій України. Глава держави закликав їх брати участь в урядових програм для великих інвесторів.

      Президент запевнив, що він особисто і його команда "готові боротися за кожну копійку, яку інвестуватимуть в Україну". Про це повідомляє пресслужба глави держави

      До теми: Держава вас захищатиме: Зеленський у Давосі звернувся до іноземних інвесторів – відео

      Чому ми придумуємо інвестиційні програми? Для того щоб ви вже зараз почували себе безпечно в Україні, щоб ваш бізнес був захищеним,
      – зазначив Зеленський.

      Про що Зеленський говорив з інвесторами

      • Президент нагадав про урядову програму для великих інвесторів "Інвестиційна няня" і про звільнення від сплати податку на прибуток протягом 5 років для тих, хто братиме участь у приватизації об'єктів вартістю від 10 мільйонів доларів. Володимир Зеленський закликав присутніх активно користуватися цими програмами.
      • Глава держави також зазначив, що він і його команда відкриті до співпраці з бізнесом і готові вислухати всі пропозиції, зокрема щодо законодавчих змін, які покращать бізнес-клімат і будуть спрямовані на зростання економіки і добробуту громадян.
      • Також Зеленський запропонував проводити подібні зустрічі на постійній основі щомісяця.

      Водночас, президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер зазначив, що на цій зустрічі були присутні найбільші інвестори, які вже залучили десятки мільярдів доларів в українську економіку і готові вкладати далі. За його словами, 88% американських компаній, які вже працюють в Україні, відзначають зростання своїх доходів, а 65% готові продовжувати інвестувати.

      Відзначимо, що на форумі у Давосі Зеленський пообіцяв податкові канікули на 5 років усім інвесторам, які візьмуть участь у приватизації на суму понад 10 мільйонів доларів. Крім того, інвестори, які залучать в Україну понад 100 мільйонів доларів, отримають ексклюзивний контракт з державою. Також президент згадав, що в Україні готується велика приватизація вже на початку весни 2020 року.

       

      Що відомо про велику приватизацію в УкраїніПриватизація є одним з пріоритетних завдань уряду. Список державного майна, яке підлягає приватизації, включає великі та малі об'єкти. Кабінет Міністрів України вже передав 530 державних підприємств на приватизацію. Їхня сукупна балансова вартість становить понад 12 мільярдів гривень.


      Читайте також: Економіка України зростає швидше, ніж у світі, – Гончарук у Давосі

      Як обрати партнера для сексу втрьох, щоб досвід був приємний
      13 лютого
      6154
      Автор: Емал Набі
      Теги: Офіс Президента Володимир Зеленський Бізнес Інвестиції 24 Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      13 лютого , 22:42 Це що за лайно? Як пранк у ліфті показав реальну підтримку Путіна
      Світлана Попова 994
      13 лютого , 22:01 Головні новини 13 лютого: компанії з виробництва зброї Коломойського, санкції США проти Росії
      Наталія Пристанська 995
      11 лютого , 14:43 Як розпочати заробляти покером: 10 порад гравцям
      1151
      13 лютого , 12:30 Футуристична Грузія: сміливі рішення найбільшого забудовника Європи
      678
      13 лютого , 22:00 Як один день війни змінив життя: "Серце продовжувало виламувати ребра адреналіновим ритмом"
      Повернись живим 253
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук