Зеленський зустрівся з представниками великого бізнесу: про що домовилися
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками провідних бізнес-асоціацій України. Глава держави закликав їх брати участь в урядових програм для великих інвесторів.
Президент запевнив, що він особисто і його команда "готові боротися за кожну копійку, яку інвестуватимуть в Україну". Про це повідомляє пресслужба глави держави.
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Чому ми придумуємо інвестиційні програми? Для того щоб ви вже зараз почували себе безпечно в Україні, щоб ваш бізнес був захищеним,
– зазначив Зеленський.
Про що Зеленський говорив з інвесторами
- Президент нагадав про урядову програму для великих інвесторів "Інвестиційна няня" і про звільнення від сплати податку на прибуток протягом 5 років для тих, хто братиме участь у приватизації об'єктів вартістю від 10 мільйонів доларів. Володимир Зеленський закликав присутніх активно користуватися цими програмами.
- Глава держави також зазначив, що він і його команда відкриті до співпраці з бізнесом і готові вислухати всі пропозиції, зокрема щодо законодавчих змін, які покращать бізнес-клімат і будуть спрямовані на зростання економіки і добробуту громадян.
- Також Зеленський запропонував проводити подібні зустрічі на постійній основі щомісяця.
Водночас, президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер зазначив, що на цій зустрічі були присутні найбільші інвестори, які вже залучили десятки мільярдів доларів в українську економіку і готові вкладати далі. За його словами, 88% американських компаній, які вже працюють в Україні, відзначають зростання своїх доходів, а 65% готові продовжувати інвестувати.
Відзначимо, що на форумі у Давосі Зеленський пообіцяв податкові канікули на 5 років усім інвесторам, які візьмуть участь у приватизації на суму понад 10 мільйонів доларів. Крім того, інвестори, які залучать в Україну понад 100 мільйонів доларів, отримають ексклюзивний контракт з державою. Також президент згадав, що в Україні готується велика приватизація вже на початку весни 2020 року.
Що відомо про велику приватизацію в УкраїніПриватизація є одним з пріоритетних завдань уряду. Список державного майна, яке підлягає приватизації, включає великі та малі об'єкти. Кабінет Міністрів України вже передав 530 державних підприємств на приватизацію. Їхня сукупна балансова вартість становить понад 12 мільярдів гривень.
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