Зеленський зустрівся з представниками великого бізнесу: про що домовилися

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками провідних бізнес-асоціацій України. Глава держави закликав їх брати участь в урядових програм для великих інвесторів.

Президент запевнив, що він особисто і його команда "готові боротися за кожну копійку, яку інвестуватимуть в Україну". Про це повідомляє пресслужба глави держави.

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Чому ми придумуємо інвестиційні програми? Для того щоб ви вже зараз почували себе безпечно в Україні, щоб ваш бізнес був захищеним,

– зазначив Зеленський.

Про що Зеленський говорив з інвесторами

Президент нагадав про урядову програму для великих інвесторів "Інвестиційна няня" і про звільнення від сплати податку на прибуток протягом 5 років для тих, хто братиме участь у приватизації об'єктів вартістю від 10 мільйонів доларів. Володимир Зеленський закликав присутніх активно користуватися цими програмами.

Глава держави також зазначив, що він і його команда відкриті до співпраці з бізнесом і готові вислухати всі пропозиції, зокрема щодо законодавчих змін, які покращать бізнес-клімат і будуть спрямовані на зростання економіки і добробуту громадян.

Також Зеленський запропонував проводити подібні зустрічі на постійній основі щомісяця.

Водночас, президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер зазначив, що на цій зустрічі були присутні найбільші інвестори, які вже залучили десятки мільярдів доларів в українську економіку і готові вкладати далі. За його словами, 88% американських компаній, які вже працюють в Україні, відзначають зростання своїх доходів, а 65% готові продовжувати інвестувати.

Відзначимо, що на форумі у Давосі Зеленський пообіцяв податкові канікули на 5 років усім інвесторам, які візьмуть участь у приватизації на суму понад 10 мільйонів доларів. Крім того, інвестори, які залучать в Україну понад 100 мільйонів доларів, отримають ексклюзивний контракт з державою. Також президент згадав, що в Україні готується велика приватизація вже на початку весни 2020 року.

Що відомо про велику приватизацію в УкраїніПриватизація є одним з пріоритетних завдань уряду. Список державного майна, яке підлягає приватизації, включає великі та малі об'єкти. Кабінет Міністрів України вже передав 530 державних підприємств на приватизацію . Їхня сукупна балансова вартість становить понад 12 мільярдів гривень.

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