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"Земельні рішали": як чиновники Києва ухвалюють вигідні для себе рішення

ЦРУ 203 Читать новость на русском

Столична земля – справжнє золото. Тож зрозуміло, що охочих долучитися до її розподілу ніколи не бракуватиме. Окрім того, депутати мають або бізнес, або власну справу на стороні.

У Києві у районі Чапаєвки будує свої маєтки так званий середній клас українців, той самий, який може дозволити собі відпочинок на Сейшелах чи Мальдівах. Земля тут коштує приблизно по 200 тисяч гривень за сотку.

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І от несподіванка – з-поміж цих маєтків опинилися бідняки, яким це земельне багатство дісталося у спадок від діда-прадіда. А як взялися онуки приватизувати землю – дістали відкоша.

Олександр Кандиба володів цілими 26 сотками за адресою вулиця Цілинна, 63, на якій господарювала його родина ще з 50-х років, проте волею міських депутатів вони опинилися у чужих руках.

До цього бабусі та дідусі жили, вони ніколи не приватизовували. Вони просто побудували собі. Раніше цього не було це актуально, а зараз це вже модно приватизовувати. Уже 9 років займаємося приватизацією. Нарешті моя ділянка дійшла до Київради і потрапила на розгляд засідання земельної комісії,
– зазначив чоловік.

Втім земельна комісія цей проект ні з того ні з сього відхилила. Натомість рекомендувала зарезервувати ділянку за учасниками АТО. За словами Олександра, цю шляхетну ініціативу, жертвою якої стала уся його родина, висунув депутат від партії БПП Дмитро Банас.

Депутат був обраний в Шевченківському районі столиці на Татарці. Він прославився на місцевих виборах тим, що задобрював виборців медом та безкоштовною стрижкою. У власності депутата будівельна компанія "Мегабуд", але це не завадило йому стати членом земельної комісії Київради.

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Крім цієї компанії, Банас володіє мережею з 19 перукарень по всьому Києву. Також він є помічником колеги по партії нардепа Валерія Іщенко, з яким пов’язано чимало незаконних забудов у столиці.

Про те, як депутати приймають вигідні для себе рішення на земельному комітеті – дивіться у журналістському розслідуванні "ЦРУ".

Теги: Новини Києва Блок Петра Порошенка Будівництво ринок землі Законодавство ЦРУ Розслідування Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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