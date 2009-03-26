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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Земельний" шахрай

21:20, 26 березня 2009 283

Гроші є, землі - нема.

У Києві затримали земельного шахрая, який під виглядом сприяння у виділенні земельних ділянок заволодів 2 млн. доларів громадян. 32-річний киянин обіцяв посприяти у виділенні шмату столичної землі на території Петропавлівської Борщагівки. За 3-4 місяці шахрай обіцяв усі необхідні державні акти на право власності передати новим власникам.Олександр Радкевич (помічник начальника Подільського Районного управління міліції): "Наприкінці минулого року до Подільського райуправління столичної міліції звернулося 2 заявника з інформацією про те, що ще в березні місяці наглядний знайомий на ім’я Олександр узяв у них значну суму коштів наче б то для придбання земельної ділянки під містом Києвом,але із того часу ані землі, ані грошей він повернув".Затриманий називався представником державної установи, яка, нібито надає своїм співробітникам під забудову ділянки, а дехто з власників волів би її продати. Чоловік просив за неіснуючий товар 70 відсотків авансу. Люди віддавали гроші навіть не підписуючи жодних договорів.Олександр (затриманий): "Узяв у знайомих гроші і не зміг повернути. - Для чого ви їх брали? - Для своїх потреб. - У вас є якісь дільниці? - Ні, ні, хотів купити і перепродати".Поки що на земельного шахрая поскаржилися 8 потерпілих, однак у столичній міліції передбачають, що заяв буде більше. За фактом злочину порушено кримінальну справу, якщо затриманого визнають винним - йому загрожує від 5 до 12 років ув'язнення. Його ж родині - вочевидь, - конфіскація усього майна.     
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 26 березня 2009
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