У Грузії стався потужний землетрус.

Підземні поштовхи відчували майже по всій території країни, а також у самопроголошеній Південній Осетії, Азербайджані, Вірменії і на російському Північному Кавказі. Найбільше постраждав Онський район, що на півночі Грузії. Жертв серед населення немає. Руйнувань зазнали чимало будівель. Після землетрусу у низці населених пунктів на декілька годин було припинене постачання електроенергії.За даним грузинського Гідрометцентру, сила підземних поштовхів сягнула 8 балів за шкалою Ріхтера. Водночас американські сейсмологи повідомляють, що сила поштовхів становила 6,3 бала. Нагадаємо, в жовтні 2008 року внаслідок землетрусу силою 5 балів на Північному Кавказі, понад 10 людей загинули, ще більше 100 отримали поранення.