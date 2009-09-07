Землетрус у Албанії.

Потужний землетрус сколихнув Албанію.

Внаслідок землетрусу, що стався за 100 кілометрів від столиці країни Тирани, пошкодження отримали близько тисячі будинків. Підземні поштовхи сягали 5,5 балів за шкалою Ріхтера. Жертв та потерпілих внаслідок стихії немає. Епіцентр поштовхів був поблизу населеного пункту Дебар.Однак поштовхи можна було відчути по всій країні і, навіть, у популярному серед туристів хорватському місті Дубровнік, що розташований за 200 км від Дебара. Албанці побоюються нових підземних поштовхів.