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      Згорів будинок під Києвом, де знімали серіал "Свати": фото

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      Під Києвом згорів будинок, у якому знімали "Свати"
      Під Києвом згорів будинок, у якому знімали "Свати" / Фото з Facebook dtp.kiev.ua

      У селі Горенка на Київщині згорів будинок, у якому протягом кількох років студія "Квартал 95" знімала популярний телесеріал "Свати".

      Як пише dtp.kiev.uа з посиланням на слова пожежників, вогонь знищив половину будівлі.

      Читайте також: "Свати" в цифрах: скільки "Квартал 95" витратив на серіал

      Наразі невідомо, чи були постраждалі внаслідок пожежі у будинку.


      Пожежа у будинку під Києвом, де знімали "Свати" / фото dtp.kiev.ua

      Як виглядав будинок до пожежі / фото wikimapia.org


      У Горенці на Київщині згорів будинок, де знімали "Свати" / фото dtp.kiev.ua

      Зауважимо, у 2007-2012 році у цьому будинку в Горенці знімали серіал "Свати". У ньому жили головні герої - подружжя Валентини та Івана Будько.


      Будинок сім'ї Будько з серіалу "Свати" / фото wikimapia.org

      До слова, роль Івана Будька у телесеріалі зіграв росісйький актор Федір Добронравов. У 2017 році СБУ заборонила йому в’їзд в Україну через антиукраїнські публічні заяви та підтримку анексії Криму. Згодом Міністерство культури України внесло Добронравова у "чорний список" осіб, які становлять загрозу національній безпеці. Того ж дня в Україні офіційно заборонили показ серіалу "Свати".

      10 січня 2019 року "1+1" подав до суду на Мінкульт через заборону "Сватів". Вже наприкінці березня 2019 року Окружний адмінсуд Києва вирішив, що заборона СБУ на в'їзд в Україну Добронравову – протиправна і скасував її. А ще суд скасував заборону на трансляцію серіалу "Свати". Такі рішення суд ухвалив після позовів "Телерадіокомпанії студія 1+1" та ТОВ "Кіноквартал".

      А 14 червня Мінкульт виключив Добронравова з переліку осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва Пожежа Скандал зі "Сватами"
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