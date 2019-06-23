Згорів будинок під Києвом, де знімали серіал "Свати": фото

У селі Горенка на Київщині згорів будинок, у якому протягом кількох років студія "Квартал 95" знімала популярний телесеріал "Свати".

Як пише dtp.kiev.uа з посиланням на слова пожежників, вогонь знищив половину будівлі.

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Наразі невідомо, чи були постраждалі внаслідок пожежі у будинку.



Пожежа у будинку під Києвом, де знімали "Свати" / фото dtp.kiev.ua

Як виглядав будинок до пожежі / фото wikimapia.org



У Горенці на Київщині згорів будинок, де знімали "Свати" / фото dtp.kiev.ua

Зауважимо, у 2007-2012 році у цьому будинку в Горенці знімали серіал "Свати". У ньому жили головні герої - подружжя Валентини та Івана Будько.



Будинок сім'ї Будько з серіалу "Свати" / фото wikimapia.org

До слова, роль Івана Будька у телесеріалі зіграв росісйький актор Федір Добронравов. У 2017 році СБУ заборонила йому в’їзд в Україну через антиукраїнські публічні заяви та підтримку анексії Криму. Згодом Міністерство культури України внесло Добронравова у "чорний список" осіб, які становлять загрозу національній безпеці. Того ж дня в Україні офіційно заборонили показ серіалу "Свати".

10 січня 2019 року "1+1" подав до суду на Мінкульт через заборону "Сватів". Вже наприкінці березня 2019 року Окружний адмінсуд Києва вирішив, що заборона СБУ на в'їзд в Україну Добронравову – протиправна і скасував її. А ще суд скасував заборону на трансляцію серіалу "Свати". Такі рішення суд ухвалив після позовів "Телерадіокомпанії студія 1+1" та ТОВ "Кіноквартал".

А 14 червня Мінкульт виключив Добронравова з переліку осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці.