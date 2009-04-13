Згорів табір

У США на Великдень згорів християнський центр.

Масштабна пожежа спалахнула у поселеннях одного з християнських євангелістських центрів Нью-Гемпшира. За повідомленням пожежної служби штату, полум'я пошкодило або знищило близько 40 будиночків для відпочинку.Мешканців у них не було, оскільки сезон літніх відпусток ще не розпочався. Вогонь спалахнув у неділю у другій половині дня, коли чимало християн відзначали свято Воскресіння Господнього. Внаслідок пожежі постраждав щонайменше один рятувальник. Центр у Алтон-Бей існує з 1863 року. Причини загорання у старовинному комплексі встановлюють.