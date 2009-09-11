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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      Згубна вода

      Фінансові ринки 221

      Туреччина підраховує збитки завдані нещодавньою повінню.

      Кількість загиблих внаслідок повені зросла до 31 людини. Ще близько 10 людей вважаються зниклими безвісти. У районах, які постраждали від стихії, розпочались відновлювальні роботи. За даними синоптиків, таких дощів, які йдуть в Туреччині з понеділка, в країні не було 80 років.Прем’єр-міністр Реджеп Ердоган назвав повінь "катастрофою століття" для країни. Найближчими днями на північному-заході Туреччини дощитиме, втім інтенсивність дощів знизиться. Найбільше від повені постраждали західні райони Стамбула.Під водою опинилися головні магістралі поблизу міжнародного аеропорту. В інших містах вода затопила дороги, будинки, сільськогосподарські угіддя.
      blog_ava
      Зеленський, Путін, референдум: про які переговори із Росією ідеться та чому це всіх обурює
      сьогодні
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      Новини за 11 вересня 2009
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