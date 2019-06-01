Жадан дав концерт у Харкові на підтримку волонтерського намету

У Харкові відбувся концерт на підтримку волонтерського намету "Все для перемоги". Тільки за останній місяць міська влада пробувала прибрати його через суд, а невідомі – намагалися спалити.

Стоїть намет з 2014 року, у ньому збирають допомогу для армії.

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Проте міська влада намагається його прибрати, тому українські музиканти вирішили встати на захист.



Волонтерський намет у Харкові

Ми, музиканти, висловлюємо солідарність із нашими волонтерами, з людьми, які 5 рік нам всім харків'янам нагадують – в Україні триває 5 рік війна, частина українських територій окупована, а війська агресора знаходяться в Донецьку і Луганську,

– сказав музикант і письменник Сергій Жадан.



Сергій Жадан на концерті

Намет стоїть на площі Свободи майже 5 років. За травень його намагалися прибрати петиціями та через суд. А у ніч на 20 травня підпалили невідомі, незважаючи на те, що всередині були люди.

Зараз тут уже ніщо не нагадує про пожежу. Активісти загасили вогонь своїми силами разом з поліцейськими.

Діяльність бурхлива, людей постійно багато, збираємо різні підписи, плетемо сітки. Намет – не просто меморіалом, як хтось хоче представити його, він живий, фактично є частиною інформаційної боротьби,

– зазначив активіст, який опікується наметом Борис Редін.

Одним із ініціаторів концерту став Василь Рябко. Лідер харківського гурту "Папа Карло" кілька років грає військовим. Говорить, на Донбасі були і траншеї, і плаци. Тепер їхній рок як супротив просто неба посеред Харкова.

На фронті точно таких сцен не буває. А тут нормальна. Ми планували з Сергієм трохи іншу акцію, таку мистецько-літературну, але вирішили робити саме тут рок-концерт, через події, які відбулися з наметом, через його підпал,

– зазначив музикант Василь Рябко.

За 2 години концерту зібралося близько двох тисяч глядачів.



Люди насолоджувалися музикою і підтримували намет