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      Жадан дав концерт у Харкові на підтримку волонтерського намету

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      У Харкові відбувся концерт на підтримку волонтерського намету "Все для перемоги". Тільки за останній місяць міська влада пробувала прибрати його через суд, а невідомі – намагалися спалити.

      Стоїть намет з 2014 року, у ньому збирають допомогу для армії.

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      Проте міська влада намагається його прибрати, тому українські музиканти вирішили встати на захист.

      волонтерський намет харків
      Волонтерський намет у Харкові

      Ми, музиканти, висловлюємо солідарність із нашими волонтерами, з людьми, які 5 рік нам всім харків'янам нагадують – в Україні триває 5 рік війна, частина українських територій окупована, а війська агресора знаходяться в Донецьку і Луганську,
      – сказав музикант і письменник Сергій Жадан.

      намет харків жадан
      Сергій Жадан на концерті

      Намет стоїть на площі Свободи майже 5 років. За травень його намагалися прибрати петиціями та через суд. А у ніч на 20 травня підпалили невідомі, незважаючи на те, що всередині були люди.

      Зараз тут уже ніщо не нагадує про пожежу. Активісти загасили вогонь своїми силами разом з поліцейськими.

      Діяльність бурхлива, людей постійно багато, збираємо різні підписи, плетемо сітки. Намет – не просто меморіалом, як хтось хоче представити його, він живий, фактично є частиною інформаційної боротьби,
      – зазначив активіст, який опікується наметом Борис Редін.

      Одним із ініціаторів концерту став Василь Рябко. Лідер харківського гурту "Папа Карло" кілька років грає військовим. Говорить, на Донбасі були і траншеї, і плаци. Тепер їхній рок як супротив просто неба посеред Харкова.

      На фронті точно таких сцен не буває. А тут нормальна. Ми планували з Сергієм трохи іншу акцію, таку мистецько-літературну, але вирішили робити саме тут рок-концерт, через події, які відбулися з наметом, через його підпал,
      – зазначив музикант Василь Рябко.

      За 2 години концерту зібралося близько двох тисяч глядачів.


      Люди насолоджувалися музикою і підтримували намет

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      Теги: Новини України LifeStyle Новини Харкова Сергій Жадан
      Джерело: 24 канал
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