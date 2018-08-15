Жах соціофобів: розробники створили робота, який імітує зоровий контакт

На виставці SIGGRAPH, яка відбулася у Ванкувері, розробники продемонстрували робота, який схожий на людину та дуже точно імітує зоровий контакт та емоції. Розробка отримала назву Simulative Emotional Expression Robot або скорочено – SEER.

Про це повідомляє Tech Crunch.

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Проект належить розробнику Такаюкі Тодо, а можливості робота вже продемонстрували на відео.

Можливості робота SEER – дивіться відео

SEER підтримує два режими: зоровий контакт і наслідування. Обидві установки працюють за допомогою вбудованої камери з трекером рис обличчя. Робот розпізнає положення брів, повік і голови.

Проте Simulative Emotional Expression Robot іноді заплутується в даних і веде себе некоректно. Користувачі, які встигли познайомитися з SEER, відзначили менш емоційну поведінку робота в порівнянні з живими людьми, але визнали його реалістичним.

Проект поки не має практичного застосування, але демонструє, у що можуть еволюціонувати віртуальні помічники вже в найближчому майбутньому.

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