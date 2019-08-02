Жахлива ДТП сталася на Вінниччині, постраждало багато дітей: фото

Поблизу села Кудлай, що у Вінницькій області, зіткнулися два автомобілі. Внаслідок аварії постраждали п'ятеро неповнолітніх дітей.

За інформацією прес-служби поліції Вінницької області, автомобіль ВАЗ під час повороту зіткнувся з легковиком Renault, який рухався позаду нього

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29-річний водій і двоє пасажири Renault не постраждали. А от усі діти водія ВАЗ, яким від трьох до одинадцяти років, отримали травми.



Автівка, в якій перебували діти

Наразі постраждалі перебувають у лікарні. 41-річний чоловік відбувся подряпинами і переляком. Причини й обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.

"Більш серйозні ушкодження отримали діти трьох і чотирьох років. У всіх дітей закриті черепно-мозкові травми. Сам батько, який пройшов огляд лікарів, від госпіталізації відмовився", – пояснила речниця Нацполіції у Вінницькій області Анна Олійник у коментарі 24 каналу.



Пасажири Renault не постраждали