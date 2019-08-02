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      Жахлива ДТП сталася на Вінниччині, постраждало багато дітей: фото

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      ДТП на Вінниччині
      ДТП на Вінниччині / Прес-служба поліції Вінницької області

      Поблизу села Кудлай, що у Вінницькій області, зіткнулися два автомобілі. Внаслідок аварії постраждали п'ятеро неповнолітніх дітей.

      За інформацією прес-служби поліції Вінницької області, автомобіль ВАЗ під час повороту зіткнувся з легковиком Renault, який рухався позаду нього

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      29-річний водій і двоє пасажири Renault не постраждали. А от усі діти водія ВАЗ, яким від трьох до одинадцяти років, отримали травми.

      дтп Вінниччина діти
      Автівка, в якій перебували діти

      Наразі постраждалі перебувають у лікарні. 41-річний чоловік відбувся подряпинами і переляком. Причини й обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. 

      "Більш серйозні ушкодження отримали діти трьох і чотирьох років. У всіх дітей закриті черепно-мозкові травми. Сам батько, який пройшов огляд лікарів, від госпіталізації відмовився", – пояснила речниця Нацполіції у Вінницькій області Анна Олійник у коментарі 24 каналу.

      дтп вінниччина діти
      Пасажири Renault не постраждали

      blog_ava
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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Вінниця Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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