Жахлива ДТП в Росії забрала життя 10 людей, серед них діти

Жахлива ДТП в Росії забрала життя 10 людей / Фото з відкритих джерел

Потужна аварія трапилась у Ханти-Мансійському автономному окрузі в Росії. Там зіштовхнулись два автомобілі, в результаті чого загинуло 10 людей.