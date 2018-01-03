Жахлива ДТП в Росії забрала життя 10 людей, серед них діти
18:19, сьогодні 1471 Читать новость на русском
Потужна аварія трапилась у Ханти-Мансійському автономному окрузі в Росії. Там зіштовхнулись два автомобілі, в результаті чого загинуло 10 людей.
Про це пише російський Интерфакс.
Серед загиблих було четверо дітей, зокрема малюк, якому ще не було року.
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Зіткнулися "Мазда-6" і Renault Duster. На місці працює спецтехніка і 50 рятувальників. Рух по автодорозі тимчасово обмежено.
Родичам постраждалих надається психологічна допомога.
Джерело: 24 Канал
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