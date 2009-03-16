Жахливе зіткнення

Масштабне ДТП під Харковом.

У неділю ввечері на трасі Харків-Київ сталось зіткнення пасажирського автобуса та легкового автомобіля "Мерседес", який виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок ДТП загинуло 5 осіб, що перебували в авто. Ще 19 пасажирів маршрутки отримали поранення, шестеро з яких довелось госпіталізувати. Як повідомила прес-служба Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, причини аварії поки з’ясовують.