Жахливе зіткнення
15:08, 16 березня 2009 263
Масштабне ДТП під Харковом.
У неділю ввечері на трасі Харків-Київ сталось зіткнення пасажирського автобуса та легкового автомобіля "Мерседес", який виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок ДТП загинуло 5 осіб, що перебували в авто. Ще 19 пасажирів маршрутки отримали поранення, шестеро з яких довелось госпіталізувати. Як повідомила прес-служба Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, причини аварії поки з’ясовують.
Джерело: 24 Канал
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