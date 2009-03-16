Жахливе зіткнення

Жахливе ДТП на Харківщині.

П’ятеро осіб загинуло, ще 19 - отримали травми. Трагедія сталася у неділю ввечері. 22-річний водій “Мерседеса” перевищив швидкість і не впорався з керуванням. Потім виїхав на зустрічну смугу і врізався у рейсовий автобус. Внаслідок зіткнення обидві машини загорілися.Григорій Обозний (старший інспектор з особливих доручень управління ДАІ): “Я думаю, що це ДТПвідбулося з вини водія "Мерседес", оскільки він, швидше за все, перевищив швидкість руху. Враховуючи те, що узбіччя було мокре, він не справився з керуванням, і його викинуло з машини”.Водій та 4 пасажири "Мерседеса" загинули на місці пригоди. Водій та 18 людей, які їхали в автобусі, отримали численні тілесні ушкодження. 12 чоловіків, 5 жінок та 10-тирічну дівчинку доправили до лікарень.