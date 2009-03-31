Женева 2009: Dacia Duster

Ще одна спроба розвинути стару тему кросоверів…

Ось радикальний концепт, який став справжньою несподіванкою на Женевському автошоу, адже його представив автовиробник, від якого ніхто не очікував подібного. З іншого боку, концерн Renault добре відомий своїми концептуальними автомобілями, отож ми, напевно, не мали б дуже дивуватись тому, що і дочірня румунська компанія представляє концепт.Це ще одна спроба розвинути стару тему кросоверів - транспортних засобів, які є чимось середнім між легковими автомобілями та позашляховиками.Попри обтічний контур та відносно невеликі габарити, у цьому автомобілі можна розмістити пару гірських велосипедів. Але чому дизайнери вирішили, що велосипедистам потрібні такі чудернацькі рішення, аби поїхати кататись, - поза межами нашого розуміння. Більшість з них спокійно прилаштовують велосипеди на дах чи до задньої частини автомобіля, і хто їх за це звинувачуватиме? Чи захочете ви засовувати свій брудний старий велосипед у салон автомобіля? Навряд чи. Схоже на якийсь не зовсім зрозумілий жарт дизайнерів.Цілком очевидно, що цей автомобіль розрахований на молодь. Але маємо сказати, що нам дійсно сподобався його вигляд, і якби Duster обладнували хорошим двигуном, то ми б радили серйозно розглянути його. Але під капотом концепту був слабенький 105-сильний дизель, запозичений у концерну Nissan-Renault, отож…Втім, зрозуміло, що цей двигун обрали спеціально для автошоу, аби автомобіль відповідав нинішнім вимогам бути "зеленим". Скоріш за все з'явиться і щось цікавіше, та й до всього автомобіль краще сприйматимуть, якщо під капотом буде потужніший двигун.Duster схожий на роздуте, енергійне купе Megane, і, на нашу думку, це - зовсім непогано, хоча, можливо, тому, що нам подобається сам Megane.Насправді, ми б не дуже здивувались, якби дізнались, що цей концепт почав існування у Renault, але французи вирішили, що їм не потрібна зайва критика, яку він напевно викличе, та віддали його Dacia, аби подивитись, що станеться. Отож, не варто дивуватись, якщо Duster таки сконструює якась із цих компаній.