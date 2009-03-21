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Женева 2009: Ford Iosis MAX Сoncept

Драйв 13:08, 21 березня 2009 130

У Детройті в січні всі знали, чого очікувати.

Але у Женеві, через два місяці, ніхто не знав чи це - все ще пробудження, чи пацієнт якимось дивним чином одужав.У будь-якому випадку найбільше у Європі автошоу було в розпалі, принаймні так здавалось здалеку. Але це - лише красива шкіра, оболонка, а під нею - автоіндустрія все ще бореться зі скрутою. Ford Iosis MAX СonceptПам'ятаєте Iosis? Класний женевський концепт, який анонсував Mondeo та представив нове "обличчя" модельного ряду Ford з неймовірною точністю. А зараз зустрічайте Iosis Max - женевський концепт, який представляє нове покоління Focus, однак, напевно, схожості у них буде менше.Чи це тому, що нам не сподобався вигляд концепту? Ні, зовсім ні. Мартін Сміт добре облаштувався у Ford, очоливши європейський дизайн-центр корпорації, і зараз "блакитний овал" представляє низку автомобілів з класними дизайнами, які демонструють художні смаки цього дизайнера. Серед них є і концепт Iosis MAX.Але проблема в тому, що деякі елементи, завдяки яким цей автомобіль може хизуватись настільки оригінальним виглядом, не спроектовані для серійного виробництва. Втім, так завжди було у концептах, і ви самостійно можете назвати ці деталі.Отож, висувні задні дверцята, напевно, приречені. Вони є хорошим рішенням для мінівенів, але не виправдані у легкових автомобілях. У Peugeot дійшли висновку, що вони - непопулярні на усіх ринках, де представляли модель 1007.Оригінальна задня частина може зробити новий Focus більш практичним. Але якщо у Ford вирішать, що через додаткову вагу чи розмір висувного механізму автомобіль стане повільнішим чи менш економним, або ще що-небудь інше, або ж він виявиться надто дорогим, то її теж змінять. Також, ймовірно, змінять профіль та додадуть центральну стійку. Отож, результатом буде ще один маленький хетч з новим "обличчям" фордівського модельного ряду.Інтер’єр - доволі екстравагантний, тому тут немає жодного елементу, який доживе до серійного виробництва, навіть у топових версіях. Розділені на дві частини задні дверцята відкриваються досить високо, що значно полегшить завантаження, отож, будь ласка, обдаруйте ними серійну модель.Про двигуни наразі ще мало відомо. Ford представив концепт із 1,6-літровим агрегатом Ecoboost, який буде доступним з наступного року, системою "старт-стоп" та коробкою передач DSG. Втім, зрозуміло, що список опцій буде значно більшим.Загалом, автомобіль нам сподобався, і розуміємо, чому дехто назвав його зіркою автошоу. Хоча, ми все ще не впевнені у висувних дверцятах. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 21 березня 2009
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