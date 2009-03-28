Женева 2009: Суперкари

Більшість автовиробників на Женевському автошоу намагались приховати свої проблеми.

Однак у виставковому комплексі "Палекспо" була секція, яка здалась, так би мовити, кризотривкою. У 2008 році Ferrari святкувала ще одну перемогу та світові рекорди, але цьогоріч у січні продажі автомобілів цієї компанії, як й інших, різко впали. І зараз найкрасивіші авто у світі не можуть знайти своїх покупців.Втім, можливо, Ferrari - вже не достатньо ексклюзивні. Якщо ви продаєте автомобілі, які коштують мільйон євро, як Bugatti, ваша клієнтська база маленька, хоча настільки багата, що такі "непомітні" речі, як обмеження кредитування, навряд чи завадять купити ще один новий родстер. Pagani Zonda RКонкуренти Bugatti вже неодноразово практикували диверсифікацію. Винятком не стала і компанія Pagani, яка представила версію родстер Zonda, а купе надійде до продажу вже через 2 роки. Всього конструюватимуть 10 автомобілів на рік і коштуватимуть вони близько $350 тис. Отож, очевидно, що покупці мають імунітет до обмеження кредитування, чи рецесії, чи чого-небудь іншого.Koenigsegg CCRКрістіан фон Кьонігсегг продав своє перше авто клієнту на Женевському автошоу 2002-го року, але вони не з'являються кожні 5 хвилин. Як і у випадку з Bugatti Veyron, обговорення ціни починається десь у стратосфері - мільйон доларів дозволять вам розпочати розмову про колір та комплектацію, а після цього вартість автомобіля обмежить лише ваше Его, або гаманець.Spyker AileronКоли Віктор Мюллер відроджував голландську марку Spyker, то робив це у значно здоровішому економічному кліматі. Але на ринку, де ціни починаються десь із півмільйона доларів, здається, не існує такого поняття, як скрутні часи. Як й інші виробники суперкарів, Spyker теж знаходить людей, які справді хочуть придбати один із таких автомобілів і можуть собі це дозволити без потреби питати, скільки ж він коштує.MorganАле з кожного правила завжди є виняток, особливо у світі економіки, і компанія Morgan доводить це. Ці авто - недорогі, порівняно із тими, на які ми щойно дивились, але їх конструюють вручну, і на них є хороший попит.Отож, коли все добре, на автомобілі Morgan формується велика черга, і коштують вони не надто багато, але коли наступає скрута, як зараз, то черга та ціни трішки зменшуються. Ексклюзивність допомагає ізолювати компанію від найгірших примх економічного клімату.