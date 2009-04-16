Женева 2009:Bertone;Fisker

50 років тому спеціалізований автовиробник Bertone випустив концепти на базі Alfa Romeo.

Тоді ще жодне авто не могло похизуватись аеродинамікою. Назвавши концепти BAT (Bertone Aerodinamica Tecnica) та пронумерувавши їх 5, 7 і 9, компанія приголомшувала ними публіку на Туринському автошоу цілих 3 роки та заробила засновнику Нуччіо Бертоне міцну репутацію.Компанія продовжила успішний дизайнерський шлях випуском серії легенд - у портфоліо компанії було безліч знаменитих суперкарів, зокрема Lamborghini Miura, яку намалював тоді ще маловідомий, але в майбутньому зірка-дизайнер Марчелло Ґандіні.Але через рецесію нині всі італійські дизайнерські доми переживають скруту. Це авто мали представити ще минулоріч, але ательє Bertone вперше за 50 років пропустило шоу у зв'язку з фінансовими проблемами. У 2009 році труднощів не надто поменшало, тому, на жаль, самотужки компанія може з ними не справитись.Fisker Karma SFisker Automotive нині належить до небагатьох виробників, які вже конструюють гібриди для зростаючого ринку. На Женевському автошоу компанія представила концепт Karma S - кабріолет на базі чотиридверного седана Karma, який вже встиг наробити галасу в медіа. Буква S у назві означає Sunset - захід сонця у перекладі з англійської.Екологічний суперкар - два слова, які, здається, зовсім несумісні. Попри це чотиримісний кабріолет устаткований силовим агрегатом, розробленим компанією Quantum Technologies, який складається з пари електромоторів та бензинового дволітрового двигуна Ecotec потужністю 260 к.с. Таким чином вся установка розвиває 403 "конячки". Лише на електротязі цей гібрид може здолати 80 км - відстань, достатню для більшості з нас. За попередніми даними максимальна швидкість нового авто 193 км/год., а розгін до "сотні" відбувається за 6 секунд.Дизайн автомобіля не може не радувати, адже на вигляд це - справжній суперкар, на відміну від незрозумілих форм нинішніх серійних гібридів. До того ж новинку обладнали жорстким складаним дахом, щоправда час, за який він складається, не уточнили.Згідно з офіційною інформацією, автовиробник вже домовився про постачання своїх автомобілів з 22 дилерськими центрами, а до кінця року їхня кількість має сягнути 40. Зважаючи на вартість гібрида, яка становить $88 тис., можна припустити, що попри кризу, Fisker знаходиться у досить непоганому становищі.