Женева 2009:Namir

На будь-якому автошоу обов'язково треба відвідати стенд італійської дизайн-студії Giugiaro.

На будь-якому автошоу обов'язково треба відвідати стенд італійської дизайн-студії Giugiaro, адже там завжди знайдеться щось яскраве. Цьогорічний Женевський автосалон не став винятком - представлений автомобіль був не лише драматичним, але й актуальним та важливим.Frazer Nash - це велике ім'я у британській автоіндустрії, яке з'явилось майже 90 років тому. Цей автовиробник прославився завдяки своїм спортивним автомобілям із ланцюговим приводом. Хоча із моменту розділення компанії минулого багато часу, підрозділ Frazer Nash Research все ще продовжує досліджувати альтернативні рішення трансмісії, але вже не може самотужки проектувати та конструювати автомобілі. Так і з'явилось партнерство із Giugiaro.Фабріціо Джуджаро (дизайнер): "Компанія Frazer Nash дуже схожа на нас у сфері, в якій ми не працюємо - силова передача. Це як із MINI - ми розробляємо дизайн, але не силову передачу, ми спроектували модель Clubman, зробили майже все у ній. Так само і Frazer Nash - вони попросили нас зробити цей проект, використовуючи їхню технологію та оновити бренд Frazer Nash, який зник на багато років."Дизайн нинішніх гібридів, м’яко кажучи, не вражає, адже його диктує частково аеродинамічна труба. Але останнім часом з'являється все більше таких автомобілів, як Tesla, Fisker, Quant - вони виглядають як суперкари, що, сподіваємось, є вказівником у майбутнє.Фабріціо Джуджаро (дизайнер): "У майбутньому ми вважатимемо те, що знаходиться під одягом, під корпусом, неважливим. Авто - це маска, воно має стати чистішим, аніж раніше, і відбудеться це завдяки технологіям. Владі треба щось робити зараз, і автоіндустрія діятиме самостійно, аби придумати рішення на основі цього."Це авто називається Namir, що означає тигр, і є непоганим рішенням. Воно обладнане маленьким роторним двигуном об'ємом 800 куб. см та електромотором у кожному колесі. Завдяки цьому Namir поєднує хороші технічні характеристики та економію: "сотня" за 4 секунди та "максималка" 300 км/год - це вже доволі вражаючі показники, а якщо авто ще й споживатиме обіцяні 3 літри пального на "сотню", то ця технологія точно матиме попит. Зараз автовиробникам треба опановувати нові технології розробки двигунів, а дизайнерам доведеться опановувати нові способи розташування електричних та гібридних силових передач. Фабріціо Джуджаро (дизайнер): "Ми працювали над гібридною системою із 1992 року в маленькій Lucera, яка потім стала Matiz. Але тоді ще ніхто не розумів, що означає гібрид. Втім, автомобіль був точно таким же - серйозним гібридом, а не якоюсь подобою." На превеликий жаль для людей, яким сподобалось це авто і які могли його придбати, це - лише демонстрація технології. Фабріціо Джуджаро (дизайнер): "Це - експеримент для нас та для них, демонстрація того, що ми можемо. Кожне авто, яке ми робимо для автошоу, не розраховане на серійне виробництво, це - транспортний засіб лише для дослідів. Можливо, його сконструюють у майбутньому, але тут воно показує, що ми та Frazer Nash можемо разом, чи окремо, неважливо. Ми не мали наміру конструювати автомобіль. Це авто - хороше, здається, і його можна було б сконструювати, зробити це - не проблема, але наразі ми не маємо таких планів. Можливо. Можливо." Факт у тому, що ось такі можливості для майбутнього існують, і це робить автоіндустрію такою енергійною та вражаючою. А ось такі автомобілі є причиною оптимізму, причиною вірити, що ця індустрія ще не мертва, і не похована.