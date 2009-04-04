18:19
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Програми Драйв
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Женева 2009:Namir

Драйв 13:48, 4 квітня 2009 132

На будь-якому автошоу обов'язково треба відвідати стенд італійської дизайн-студії Giugiaro.

На будь-якому автошоу обов'язково треба відвідати стенд італійської дизайн-студії Giugiaro, адже там завжди знайдеться щось яскраве. Цьогорічний Женевський автосалон не став винятком - представлений автомобіль був не лише драматичним, але й актуальним та важливим.Frazer Nash - це велике ім'я у британській автоіндустрії, яке з'явилось майже 90 років тому. Цей автовиробник прославився завдяки своїм спортивним автомобілям із ланцюговим приводом. Хоча із моменту розділення компанії минулого багато часу, підрозділ Frazer Nash Research все ще продовжує досліджувати альтернативні рішення трансмісії, але вже не може самотужки проектувати та конструювати автомобілі. Так і з'явилось партнерство із Giugiaro.Фабріціо Джуджаро (дизайнер): "Компанія Frazer Nash дуже схожа на нас у сфері, в якій ми не працюємо - силова передача. Це як із MINI - ми розробляємо дизайн, але не силову передачу, ми спроектували модель Clubman, зробили майже все у ній. Так само і Frazer Nash - вони попросили нас зробити цей проект, використовуючи їхню технологію та оновити бренд Frazer Nash, який зник на багато років."Дизайн нинішніх гібридів, м’яко кажучи, не вражає, адже його диктує частково аеродинамічна труба. Але останнім часом з'являється все більше таких автомобілів, як Tesla, Fisker, Quant - вони виглядають як суперкари, що, сподіваємось, є вказівником у майбутнє.Фабріціо Джуджаро (дизайнер): "У майбутньому ми вважатимемо те, що знаходиться під одягом, під корпусом, неважливим. Авто - це маска, воно має стати чистішим, аніж раніше, і відбудеться це завдяки технологіям. Владі треба щось робити зараз, і автоіндустрія діятиме самостійно, аби придумати рішення на основі цього."Це авто називається Namir, що означає тигр, і є непоганим рішенням. Воно обладнане маленьким роторним двигуном об'ємом 800 куб. см та електромотором у кожному колесі. Завдяки цьому Namir поєднує хороші технічні характеристики та економію: "сотня" за 4 секунди та "максималка" 300 км/год - це вже доволі вражаючі показники, а якщо авто ще й споживатиме обіцяні 3 літри пального на "сотню", то ця технологія точно матиме попит. Зараз автовиробникам треба опановувати нові технології розробки двигунів, а дизайнерам доведеться опановувати нові способи розташування електричних та гібридних силових передач. Фабріціо Джуджаро (дизайнер): "Ми працювали над гібридною системою із 1992 року в маленькій Lucera, яка потім стала Matiz. Але тоді ще ніхто не розумів, що означає гібрид. Втім, автомобіль був точно таким же - серйозним гібридом, а не якоюсь подобою." На превеликий жаль для людей, яким сподобалось це авто і які могли його придбати, це - лише демонстрація технології. Фабріціо Джуджаро (дизайнер): "Це - експеримент для нас та для них, демонстрація того, що ми можемо. Кожне авто, яке ми робимо для автошоу, не розраховане на серійне виробництво, це - транспортний засіб лише для дослідів. Можливо, його сконструюють у майбутньому, але тут воно показує, що ми та Frazer Nash можемо разом, чи окремо, неважливо. Ми не мали наміру конструювати автомобіль. Це авто - хороше, здається, і його можна було б сконструювати, зробити це - не проблема, але наразі ми не маємо таких планів. Можливо. Можливо." Факт у тому, що ось такі можливості для майбутнього існують, і це робить автоіндустрію такою енергійною та вражаючою. А ось такі автомобілі є причиною оптимізму, причиною вірити, що ця індустрія ще не мертва, і не похована.  
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 4 квітня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 142
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
130
Китайська космічна станція
сьогодні, 17:10 Китайська космічна станція "Тяньгун-1" падає на Землю: чи загрожує це людям
2928
Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети
сьогодні, 17:15 Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети "Сатана"
1271
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 475
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук