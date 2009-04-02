Женева:Koenigsegg; Hyundai

Нині електромобіль вже не є чимось настільки дивовижним, як кілька років тому.

Однак представлений на Женевському автошоу спорткар з альтернативним джерелом енергії NLV Quant все ще належить до категорії несподіваних рішень.NLV - це компанія, яка спеціалізується на технології отримання електрики із сонячного світла та живлення нею різних речей, у цьому випадку автомобіля. Хоча, насправді, ця енергія не рухає самим автомобілем, а заряджає батареї та живить бортове обладнання, кондиціонер, до прикладу.Але це ще не все. Якщо NLV зосередилась на електриці та електронних технологіях, то саме авто сконструював партнер, якого важко асоціювати з економністю. Відомий конструюванням суперкарів, які не їздять, а літають, і не мають нічого спільного із заощадженням пального, Крістсіан фон Кьонігсегг допоміг у розробці легкого, але динамічного шасі - чогось, у чому його компанія трохи розбирається.Завдяки аеродинамічному корпусу та понад 500-сильному двигуну Quant розганяється до "сотні" за 5,2 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 280 км/год.Звісно, якщо витискати з цього авто все, що можна, то запас ходу зменшиться. Але батареї заряджаються всього лише за 15 хв, а завдяки використанню сонячної енергії для живлення більшості бортових споживачів, Quant при помірній їзді здолає близько 500 км. Цього цілком достатньо для більшості з нас.Чи можна придбати це авто? Так, якщо у вас є зайвий мільйон і ви не знаєте куди його приткнути.Але у майбутньому, скоріш за все, можна буде купувати саму технологію. Якщо NLV справді зможе забезпечити настільки швидке заряджання та великий запас ходу, то кожен автовиробник у світі захоче продати вам авто, яке має такі ж характеристики, але не коштує аж стільки грошей. У Женеві компанія Hyundai представила концепт Ix-onic, який, на нашу думку, може стати моделлю ix-35.Чому нам так здається? Автомобіль має правильні габарити та форму - подумайте про Golf чи Focus і ви уявите розміри Ix-onic. Під капотом розташований новий 1,6-літровий турбінований бензиновий двигун GDi, яким точно обладнуватимуть новий ix-35.Агрегат розвиває 175 конячок, і навіть попри те, що це не гібрид і тут немає електромотора, викидає лише 149 грамів вуглекислого газу на кілометр, що є справді хорошим показником.Автомобіль виглядає досить непогано, і, як стверджують у Hyundai, розрахований на смаки європейської молоді. Отож не дивно, що його дизайном займались у Німеччині. Самі ж дизайнери кажуть, що на створення цього авто їх надихнули такі мультикультурні міста, як Берлін, Париж та Лондон. Хоча у дизайні Ix-onic ми цього не побачили…Водночас, ймовірний розрахунок на молодих покупців означає, що авто обладнуватимуть не лише якісною аудіо системою, а й різними технологічними цікавинками.Але це - дрібниці. Ix-onic - красивий автомобіль із хорошим двигуном, і, очевидно, на вибір буде чимало пристойних силових агрегатів. Плюс великий гарантійний термін, і ми вважаємо, що цей автомобіль важко буде проігнорувати.