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СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Жертв могло бути набагато більше, – поліція про стрілянину у Харкові

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У центрі міста Харків, біля будівлі мерії відбулась нічна стрілянина, внаслідок якої загинув 29-річний поліцейський, а ще один потерпілий у важкому стані перебуває в лікарні. Нападник був один, та поводився дуже агресивно і мав два пістолети з чималою кількістю набоїв. Тож жертв могло бути набагато більше.

Нічні події біля харківської мерії випадково зафіксували перехожі на відео: чоловік відкрив вогонь по дверях будівлі. 

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Події розгортались о пів на першу ночі, у цей момент на перехресті на червоний сигнал світлофора зупинився автомобіль "Шкода", у якому їхали двоє дорослих і дитина. Нападник почав стріляти і у випадкових свідків.

Він повернувся до вказаного транспортного засобу і почав кричати, щоб той поїхав. Та люди чекали зеленого сигналу світлофора, і нападник почав стріляти в напрямку автомобіля,
– начальник Нацполіції Харківської області Олег Бех.


Начальник Нацполіції Харківської області Олег Бех

Охоронці мерії не впізнали звуки пострілів і вирішили, що це розриви петард. Тому один із них без остраху відкрив двері мерії і вийшов, щоб заспокоїти хуліганів – і отримав кулю.

За інформацією поліції, нападник був озброєний двома пістолетами, обидва перероблені на бойові зі світло-шумових. Розстрілявши 48-річного охоронця, він пішов далі коридорами мерії, обійшов весь перший та другий поверхи. На виклик прибули патрульні, у відповідь на спробу провести переговори знову залунали постріли. Кулі нападника влучили між зав'язками бронежилета 29-річного Дмитра Кірієнка – його доправили до лікарні у стані клінічної смерті, врятувати його не вдалося. Осиротіли дружина та дворічна донька.

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Нападника застрелили під час спроби втечі. Охоронець мерії перебуває у майже критичному стані. Лікарі кажуть – у нього серйозні пошкодження внутрішніх органів.

Особу стрілка зараз встановлюють, адже документів при ньому не було. Попередньо у поліції говорять, що вбитий злочинець – це харків'янин 1959 року народження, раніше не судимий. У слідчих три версії, чому чоловік почав стріляти: особиста неприязнь до мерії чи охорони, хуліганство та спроба привернення уваги. Однозначно правоохоронці говорять, що жертв могло бути більше.

Особа, яка здійснила збройний напад на харківську міську раду, при собі достатню кількість набоїв. Тому ми розуміємо, що жертв могло бути набагато більше,
– повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника патрульної поліції Харківщини Размік Оганісян.


Виконувач обов'язків начальника патрульної поліції Харківщини Размік Оганісян

Відомо, що стрілок був напідпитку, в його крові виявили 2,4 проміле алкоголю. За фактом нічних подій слідчі розпочали три кримінальні провадження.

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Харкова Поліція
Джерело: 24 канал
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