Внаслідок вибуху будинку на Позняках загинуло двоє працівників "Укрзалізниці" та ще два члени їх родин. А в зруйнованому будинку 11 квартир належало родинам залізничників, проживало 40 залізничників та членів їх сімей.

В компанії вирішили виплатити фінансову допомогу родинам постраждалих. Про це йдеться на сайті Укрзалізниці.

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Наразі 11 особам компанія надала для тимчасового проживання кімнати відпочинку в сервісному центрі станції "Київ-Пасажирський".

Надалі родинам залізничників, які постраждали внаслідок вибуху в житловому будинку, Укрзалізниця надасть тимчасове житло та компенсує витрати на його оренду.

Також компанія розгляне питання надання одноразової цільової фінансової допомоги 11 родинам, які постраждали внаслідок вибуху. Розмір допомоги становитиме від 100 тисяч до 500 тисяч гривень на одну родину.

Витрати на організацію поховань загиблих працівників теж візьме на себе Укрзалізниця.

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