Жертви недуги

Жертвами “свинячого” грипу у світі стали близько 5 тисяч осіб.

Таку інформацію оприлюднили представники Світової організації охорони здоров’я. Найбільша кількість летальних випадків зафіксована на американському континенті. Там небезпечна недуга забрала життя понад 3,5 тисяч осіб.Тим часом у світі набирає обертів вакцинація проти грипу штаму А/Н1N1. Кампанія з вакцинації населення розпочалися у Сполучених Штатах, Великобританії, Японії та Китаї. Найперше щеплення роблять медпрацівникам, а також вагітним жінкам, дітям та людям похилого віку.