10:59
9 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР УСИК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін на небі. Хто отруїв Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:34, 8 жовтня
      Вєсті.UA: Джим Керрі в команді Порошенка. Український Аль Капоне
      Вєсті.UA
      20:10, 8 жовтня
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Фінансові ринки
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР УСИК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Жертви недуги

      Фінансові ринки 202

      Жертвами “свинячого” грипу у світі стали близько 5 тисяч осіб.

      Таку інформацію оприлюднили представники Світової організації охорони здоров’я. Найбільша кількість летальних випадків зафіксована на американському континенті. Там небезпечна недуга забрала життя понад 3,5 тисяч осіб.Тим часом у світі набирає обертів вакцинація проти грипу штаму А/Н1N1. Кампанія з вакцинації населення розпочалися у Сполучених Штатах, Великобританії, Японії та Китаї. Найперше щеплення роблять медпрацівникам, а також вагітним жінкам, дітям та людям похилого віку.
      blog_ava
      У Харкові померла найстарша собака в Україні
      сьогодні
      5279
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 24 жовтня 2009
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Дональд Трамп перебуває під тиском і цього разу може не викрутись
      сьогодні , 08:40 Дональд Трамп перебуває під тиском і цього разу може не викрутись
      Борис Немировський 487
      Субсидії по-новому: що змінилось, як витрачати, як економити
      сьогодні , 08:19 Субсидії по-новому: що змінилось, як витрачати, як економити
      7130
      У середині жовтня неочікувано "весна прийшла": кого і за що саджатимуть
      8 жовтня , 22:23 У середині жовтня неочікувано "весна прийшла": кого і за що саджатимуть
      Антон Голобородько 1132
      Варвары в Херсонесе, дети в клетке и без крыши над головой: новости Крымнаша
      8 жовтня , 22:00 Варвары в Херсонесе, дети в клетке и без крыши над головой: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 678
      8 умов для виборів на Донбасі, які не перетворять їх на танець довкола пастки бойовиків
      8 жовтня , 21:01 8 умов для виборів на Донбасі, які не перетворять їх на танець довкола пастки бойовиків
      912
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук