18:06
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Фінансові ринки
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Жертви землетрусу

Фінансові ринки 16:33, 7 квітня 2009 212

Серед жертв землетрусу в Італії є українка.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерстві закордонних справ нашої держави. Дівчинку 2001 року народження знайшли ще живою під завалами, однак врятувати дитину медикам не вдалося. Загалом кількість жертв землетрусу в Італії уже перевищила 200 осіб. Понад 1,5 тисячі поранені, десятки тисяч залишилися без даху над головою. В ніч на вівторок центрально-італійську області Абруццо, де напередодні відбувся руйнівний землетрус, сколихнули нові підземні поштовхи. Їхня сила сягала 4,8 бала за шкалою Ріхтера. Як і у понеділок, землетрус відчували у Римі. Даних про руйнування, а також про постраждалих немає.Епіцентр землетрусу припав на область Абруццо, зокрема, на її адміністративний центр - Аквілу, що майже за 100 кілометрів від Рима. Італійські рятувальники продовжують розбирати завали і надавати допомогу десяткам тисяч людей, які вціліли і лишилися без домівок. До рятувальних служб долучилися декілька тисяч добровольців. У районі землетрусу розбили табір із палаток на 20 тисяч місць. Втім, багато італійців ночують у машинах поблизу власних домівок, побоюючись за своє майно. Адже вже зафіксовано перші випадки мародерства. Італійська влада підрахувала, що на відновлення будівель зруйнованих стихією знадобиться щонайменше 1 мільярд євро. Землетрус в області Абруццо - найбільш руйнівний за останні кілька десятиліть в країні. Прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі оголосив у потерпілому регіоні надзвичайний стан.   
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 7 квітня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 36
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
95
Китайська космічна станція
сьогодні, 17:10 Китайська космічна станція "Тяньгун-1" падає на Землю: чи загрожує це людям
2787
Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети
сьогодні, 17:15 Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети "Сатана"
1039
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 441
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук