Жертви землетрусу

Серед жертв землетрусу в Італії є українка.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерстві закордонних справ нашої держави. Дівчинку 2001 року народження знайшли ще живою під завалами, однак врятувати дитину медикам не вдалося. Загалом кількість жертв землетрусу в Італії уже перевищила 200 осіб. Понад 1,5 тисячі поранені, десятки тисяч залишилися без даху над головою. В ніч на вівторок центрально-італійську області Абруццо, де напередодні відбувся руйнівний землетрус, сколихнули нові підземні поштовхи. Їхня сила сягала 4,8 бала за шкалою Ріхтера. Як і у понеділок, землетрус відчували у Римі. Даних про руйнування, а також про постраждалих немає.Епіцентр землетрусу припав на область Абруццо, зокрема, на її адміністративний центр - Аквілу, що майже за 100 кілометрів від Рима. Італійські рятувальники продовжують розбирати завали і надавати допомогу десяткам тисяч людей, які вціліли і лишилися без домівок. До рятувальних служб долучилися декілька тисяч добровольців. У районі землетрусу розбили табір із палаток на 20 тисяч місць. Втім, багато італійців ночують у машинах поблизу власних домівок, побоюючись за своє майно. Адже вже зафіксовано перші випадки мародерства. Італійська влада підрахувала, що на відновлення будівель зруйнованих стихією знадобиться щонайменше 1 мільярд євро. Землетрус в області Абруццо - найбільш руйнівний за останні кілька десятиліть в країні. Прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі оголосив у потерпілому регіоні надзвичайний стан.