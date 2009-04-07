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Жертви землетрусу

Фінансові ринки 22:46, 7 квітня 2009 242

В Італії зафіксовано новий підземний поштовх.

В центральній Італії, яка у понеділок зранку постраждала руйнівного землетрусу, зафіксовано новий підземних поштовх. Його сила становила близько 5,5 до бала за шкалою Ріхтера. Новий поштовх було відчутно у Римі та інших містах. Із стін почали падати шматки бетону. Втім, рятувальники кажуть, що нові руйнування не становлять загрози для людей, адже їх евакуювали з потерпілих населених пунктів. Це вже не перший повторний підземний поштовх в Італії. Попередні сталися у ніч на вівторок. Серед жертв землетрусу в Італії є й українка. Восьмирічну дівчинку знайшли ще живою під завалами, однак врятувати дитину медикам не вдалося. Загалом кількість жертв землетрусу в Італії уже перевищила 220 осіб. Понад півтори тисячі поранені, чимало з них у важкому стані. Крім того без даху над головою залишилися десятки тисяч італійців. Для них облаштували спеціальні наметові містечка. Вони уже прийняли 50 тисяч людей. У зоні лиха побував прем’єр-міністр Італії. Сильвіо Берлусконі запевнив, що рятувально-пошукові операції триватимуть ще два дні, доки не буде точно відомо, що під завалами уже немає людей. За словами Берлусконі, існує небезпека повторних поштовхів, тому він порадив італійцям наразі не повертатися до своїх домівок. Епіцентр землетрусу припав на область Абруццо, зокрема, на її адміністративний центр - Аквілу, що майже за 100 кілометрів від Рима.    
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 квітня 2009
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