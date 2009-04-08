Жертви землетрусу

Жертвою землетрусу в Італії стала ще одна українка.

Цю інформацію підтвердили у МЗС нашої держави. За словами голови Християнського товариства українців в Італії Олеся Городецького, загиблій жінці було близько 30 років.Раніше, нагадаємо, стало відомо про загибель восьмирічної української дівчинки. Загалом кількість жертв руйнівного землетрусу, який стався в Італії у понеділок, вже перевищила 260 осіб. Про це повідомив прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, який відвідав зону стихійного лиха. Серед загиблих - 16 дітей. Ще близько сотні людей перебувають у важкому стані. Свої домівки втратили близько 20 тисяч італійців. Україна вже запропонувала Італії допомогу на державному рівні. Як зазначають у Секретаріаті Президента, українське посольство також висловило готовність надати допомогу потерпілим співвітчизникам.Андрій Гончарук (заступник глави Секретаріату Президента): "Щодо допомоги на державному рівні у своєму листі жалобному до Президента Наполітано та прем'єра Берлусконі запропонував нашу допомогу, наші послуги рятувального загону Міністерства надзвичайних ситуацій, нашого мобільного госпіталю поки відповіді нема".За даними МВС Італії у країні легально перебуває понад 90 тисяч українців. Водночас, за оцінками експертів без дозволу на проживання в Італії знаходиться майже півмільйона українських громадян.Італійська влада повідомила, що рятувально-пошукові операції триватимуть до кінця четверга, поки не буде точно відомо, що під завалами уже немає людей. У вівторок надзвичайникам вдалося врятувати жінку, яка пробула під завалами 42 години. Загалом до операції залучено 7 тисяч рятувальників.