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      Жінка народила 14-у дитину: як живе велика родина на Житомирщині

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      Родина Снайків народила 14 дитину
      Родина Снайків народила 14 дитину / 24 канал

      У Житомирі відбулися рекордні сімейні пологи. Із різницею в часі в одну годину народили невістка та її свекруха. У сім'ї невістки це вже третя дитина. А от свекруха стала мамою аж вчотирнадцяте.

      Зараз жінки-рекордсменки із новонародженими донечками у лікарні.

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      Марина Снайко – мати-героїня. Маленька Лія – це її чотирнадцята дитина. Жінка зізнаєлася, що не уявляє життя без своєї великої родини: вісьмох дівчаток та шести хлопчиків

      В мене такий, вочевидь, хронічний синдром материнства, я без них життя не уявляю, без цих малюточок. Ну це ж таке щастя, як вони по дворі бігають, як вони гуляють – це дитсадок, у мене всі дітки в подвір'ї. Хто не питає: "Це всі ваші?". Кажу: "Це всі наші",
      – поділилася враженнями багатодітна мама Марина Снайко.

      марина снайко
      Марина Снайко

      У цій же палаті і невістка Марини – Юлія із своєю донечкою Евеліною. Малята жінок народились з різницею у годину та навіть майже із однаковою вагою та зростом.

      житомир пологи невістки і свекрухи
      Невістка Марини Юлія

      Під час пологів обидві жінки були у так званій зоні ризику, втім ускладнень вдалось уникнути – малюки з'явились на світ природнім шляхом та цілком здорові.

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      Живе родина Снайко у селищі Миропіль, в сотні кілометрів від Житомира. Поки для родини добудовують новий великий двоповерховий будинок, тісняться у двокімнатній хаті, втім не скаржаться.

      житомир 14 дітей
      Хата у селищі Миропіль, де живе велика родина

      житомир 14 дітей
      Однак діти показали, що будується новий великий дім

      Зараз за господиню залишилась найстарша донька – 21-річна Оксана.

      Доводиться все робити, так як я старша, але є дівчата і кожен знає свою роботу. І прибираємо, і посудомиємо, і на город ходимо. Все робимо, і треба ж дивитися, щоб вони чисті були і вдіті, і нагодовані,
      – розповіла Оксана.

      Обов'язки у кожного свої: поки одні куховарять, інші працюють на городі.

      житмир пологи 14 дітей
      Найстарша донька Оксана

      житомир 14 дітей
      Старші діти допомагають і піклуються про молодших: аби всі були чисті та нагодовані

      Снайко-батько жартує, що будує новий дім із значним запасом. Тож на чотирнадцятій дитині родина зупинятись не планує.

      марина та чоловік
      Подружжя Снайків

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Житомира Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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