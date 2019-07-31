Жінка вдарила чоловіка ножем в живіт, після чого вони вийшли на прогулянку

Жінка вдарила свого чоловіка ножем в живіт через те, що він розбив її телефон. Помирившись, подружжя вирішило продовжити відпочинок поза зоною комфорту.

В матеріалах слідства йдеться, що інцидент трапився в Краматорському районі 21 квітня. 31-річна жінка навмисно вдарила свого чоловіка в живіт. Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Донецької області.

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Приблизно о 9 годині вечора, подружжя відпочивало вдома, розпиваючи алкогольні напої. Згодом виникла сварка, в ході якої чоловік розбив мобільний телефон дружини. Вона почала докоряти чоловіку словами та звинуваченнями. Проте цього виявилось мало, тому вона схопила з раковини кухонний ніж і вдарила ним чоловіка у живіт.

Заспокоївшись, подружжя вирішило піти відпочити, ніби нічого й не трапилось. Чоловік звернувся за медичною допомогою лише на третій день після інциденту, коли йому стало погано.

У 44-річного чоловіка була діагностована колото-різана рана передньої черевної стінки з пошкодженням тонкого кишківника.

Покаранням за скоєний злочин є ув'язнення на термін від п'яти до восьми років. Проте з огляду на щире каяття жінки та наявність півторарічної дитини, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.