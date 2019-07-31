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      Жінка вдарила чоловіка ножем в живіт, після чого вони вийшли на прогулянку

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      Під Донецьком жінка вдарила чоловіка ножем в живіт
      Під Донецьком жінка вдарила чоловіка ножем в живіт / Vinbazar

      Жінка вдарила свого чоловіка ножем в живіт через те, що він розбив її телефон. Помирившись, подружжя вирішило продовжити відпочинок поза зоною комфорту.

      В матеріалах слідства йдеться, що інцидент трапився в Краматорському районі 21 квітня. 31-річна жінка навмисно вдарила свого чоловіка в живіт. Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Донецької області.

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      Приблизно о 9 годині вечора, подружжя відпочивало вдома, розпиваючи алкогольні напої. Згодом виникла сварка, в ході якої чоловік розбив мобільний телефон дружини. Вона почала докоряти чоловіку словами та звинуваченнями. Проте цього виявилось мало, тому вона схопила з раковини кухонний ніж і вдарила ним чоловіка у живіт.

      Заспокоївшись, подружжя вирішило піти відпочити, ніби нічого й не трапилось. Чоловік звернувся за медичною допомогою лише на третій день після інциденту, коли йому стало погано. 

      У 44-річного чоловіка була діагностована колото-різана рана передньої черевної стінки з пошкодженням тонкого кишківника.

      Покаранням за скоєний злочин є ув'язнення на термін від п'яти до восьми років. Проте з огляду на щире каяття жінки та наявність півторарічної дитини, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

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      Теги: Кримінальні новини Кримінал Новини криміналу і ДТП Новини Донецька
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