Жінка, яка 14 років перебувала у вегетативному стані, народила дитину
В американському місті Фінікс 22-річна жінка, яка чотирнадцять років перебувала у вегетативному стані, народила дитину.
Про це пише The Washington Post.
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Лікарі діагностували вегетативний стан після того, як дівчина ледь не потонула. Після цього випадку дівчина перебувала впродовж 14 років в установі сестринського догляду Hacienda HealthCare.
Ймовірність виходу з цього стану знижується пропорційно до часу, проведеного у вегетативному стані. Ефективних способів допомоги таким пацієнтам поки не існує.
Жінка щодня відчуває сотні нападів судом, вона також не може спілкуватися з іншими людьми.
29 грудня 2018 року співробітники установи почули стогін і виявили, що їхня пацієнтка народжує. За допомогою однієї з медсестер на світ з'явився здоровий хлопчик. До цього моменту ніхто зі співробітників не знав, що жінка була вагітна.
Установа сестринського догляду Hacienda HealthCare у Фініксі
Той факт, що дитина була зачата, свідчить про те, що хтось скористався безпорадним станом пацієнтки. В установі почалося серйозний розгляд. Генеральний директор організації Hacienda HealthCare Білл Тіммонс подав у відставку.
Наразі поліція проводить розслідування. Ні установа, ні представники штату Аризона не підтвердили вагітність та пологи пацієнтки. Відвідувачі установи зазначили, що у закладі збільшили кількість охорони, а співробітники-чоловіки тепер входять у кімнати до пацієнток у супроводі жінок.
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