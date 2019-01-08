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      Жінка, яка 14 років перебувала у вегетативному стані, народила дитину

      784 Читать новость на русском
      Фото ілюстративне
      Фото ілюстративне / babybjorn.com

      В американському місті Фінікс 22-річна жінка, яка чотирнадцять років перебувала у вегетативному стані, народила дитину.

      Про це пише The Washington Post.

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      Лікарі діагностували вегетативний стан після того, як дівчина ледь не потонула. Після цього випадку дівчина перебувала впродовж 14 років в установі сестринського догляду Hacienda HealthCare.

       
      Вегетативний стан – що це?
      Це стан, при якому стійка відсутність свідомості, але збережені функції внутрішніх органів, циркадних ритмів. Стан виникає через важкі ушкодження мозку у результаті травм або захворювань. Частковий або повний вихід з нього спостерігається надзвичайно рідко.

      Ймовірність виходу з цього стану знижується пропорційно до часу, проведеного у вегетативному стані. Ефективних способів допомоги таким пацієнтам поки не існує.

      Жінка щодня відчуває сотні нападів судом, вона також не може спілкуватися з іншими людьми.

      29 грудня 2018 року співробітники установи почули стогін і виявили, що їхня пацієнтка народжує. За допомогою однієї з медсестер на світ з'явився здоровий хлопчик. До цього моменту ніхто зі співробітників не знав, що жінка була вагітна.

      Установа сестринського догляду Hacienda HealthCare у Фініксі
      Установа сестринського догляду Hacienda HealthCare у Фініксі

      Той факт, що дитина була зачата, свідчить про те, що хтось скористався безпорадним станом пацієнтки. В установі почалося серйозний розгляд. Генеральний директор організації Hacienda HealthCare Білл Тіммонс подав у відставку.

      Наразі поліція проводить розслідування. Ні установа, ні представники штату Аризона не підтвердили вагітність та пологи пацієнтки. Відвідувачі установи зазначили, що у закладі збільшили кількість охорони, а співробітники-чоловіки тепер входять у кімнати до пацієнток у супроводі жінок.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Діти і неповнолітні Здоров'я Медицина
      Джерело: 24 Канал
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