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Жінкам дозволили в'їзд у Саудівську Аравію без супроводу чоловіків

20:37, 11 січня 315 Читать новость на русском
Жінкам дозволили в'їзд у Саудівську Аравію без чоловіків
Жінкам дозволили в'їзд у Саудівську Аравію без чоловіків / Getty images

Влада Саудівської Аравії дозволила в'їзд на територію країни жінкам, яким вже виповнилось 25 років, без супроводу чоловіків.

Про це інформує видання Arab News.

Жінкам у таких випадках видаватимуть одноразові туристичні візи терміном дії на 30 днів. Водночас вони не залежатимуть від інших типів віз — робочих, паломницьких тощо.

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Видавати такі візи почнуть не раніше, ніж у квітні 2018 року.

За словами представника комісії з туризму та національної спадщини аль-Мубарака, рішення уряду допоможе розвитку туризму в Саудівській Аравії і дозволить жінкам з інших країн більше дізнатися про культуру країни.

Проте жінкам, яким на момент подорожі до Саудівської Аравії ще не виповнилось 25 років, в'їзд на територію країни без супроводу чоловіка буде заборонений.

Наприкінці 2017-го жінкам у Саудівській Аравії дозволили відвідувати спортивні стадіони.

Теги: Саудівська Аравія Подорожі
Джерело: 24 Канал
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