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"Житлобуд-1" вийшов у плей-оф жіночої Ліги чемпіонів

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Українки виходять в плей-оф жіночої Ліги чемпіонів. У заключному турі харківська команда "Житлобуд-1" вдома перемогла румунську Олімпію з міста Клуж - 3:1.

Під кінець першого тайму Надія Куніна ударом в дальній кут відкрила рахунок.

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А на старті другої частини гри Дарина Апанащенко подвоїла перевагу. На 71 хвилині Дарина оформила дубль. Гості ж відповіли тільки одним результативним ударом.

У підсумку українки посіли перше місце у своїй відбірковій групі, набравши максимальну кількість очок – 9. А відтак автоматично кваліфікувалися до наступного раунду.

Нагадаємо, раніше харківська команда "Житлобуд-1" розгромила "Кардіфф Мет".

Теги: Футбол Новини спорту Новини Харкова
Джерело: 24 канал
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