"Житлобуд-1" вийшов у плей-оф жіночої Ліги чемпіонів
Українки виходять в плей-оф жіночої Ліги чемпіонів. У заключному турі харківська команда "Житлобуд-1" вдома перемогла румунську Олімпію з міста Клуж - 3:1.
Під кінець першого тайму Надія Куніна ударом в дальній кут відкрила рахунок.
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А на старті другої частини гри Дарина Апанащенко подвоїла перевагу. На 71 хвилині Дарина оформила дубль. Гості ж відповіли тільки одним результативним ударом.
У підсумку українки посіли перше місце у своїй відбірковій групі, набравши максимальну кількість очок – 9. А відтак автоматично кваліфікувалися до наступного раунду.
Нагадаємо, раніше харківська команда "Житлобуд-1" розгромила "Кардіфф Мет".
Джерело: 24 канал
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