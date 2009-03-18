Житловий сектор

У Сполучених Штатах нарешті почав відновлюватись будівельний сектор.

Принаймні про це свідчать офіційні дані. У лютому в порівнянні з січнем цього року кількість новозбудованих будинків збільшилась майже на чверть - до 583 тис. У січні ж показник був на найнижчому за 50 років рівні - лише 477 тис. - повідомляє ВВС.Такі позитивні показники виявились сюрпризом для експертів, які прогнозували падіння у будівельному секторі. Продажі будинків у порівнянні з січнем впали, тому деякі аналітики не розуміють, чому їх почали будувати більше. Інші ж вбачають у цьому початок відновлення економіки США. Криза почалась якраз із ринку житла, тому позитивні тенденції у цьому секторі можуть бути сигналом того, що її дно вже позаду.