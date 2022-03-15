Відповідну інформацію влада повідомила о 04:16 15 березня. Сирени лунають через загрозу авіаударів зі сторони Росії.

Зауважте Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів

У Житомирі, Умані, Одесі та на Вінничині лунають сирени

У Житомирі оголосили повітряну тривогу – усім пройти в укриття!

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, про повітряну тривогу о 04:32 повідомили на Вінничині. Згодом – в Умані, Одесі та у місті Біляївка, що на Одещина.

Людей закликають перебувати в укриттях до того часу, поки не оголосять відбій повітряної тривоги.

Що робити, якщо почули звук сирени – дивіться відео