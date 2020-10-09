У селі Новоівницьке на Житомирщині в орендованій квартирі знайшли мертвими трьох військових. За попередньою інформацією, смерть спричинило отруєння чадним газом.

Трагедія трапилася 8 жовтня у селі Новоівницьке Андрушівського району, що в Житомирській області, повідомляє ДСНС.

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Попередньо через отруєння чадним газом (несправність газового приладу) у квартирі загинули три людини (військовослужбовці військової частини А1912),

– йдеться у повідомленні.

Рятувальники додають, що ознак пожежі не було. Тому підрозділи ДСНС не залучали.

Смерть військових на Житомирщині: що відомо

Чоловіки проходили службу за контрактом.

Двом військовим було по 23 роки. Вони – уродженці Сумщини та Дніпропетровщини. Третьому був всього 21 рік, він родом з Чернівців.

8 жовтня вони не з’явились на ранкове шикування.

Після цього знайшли їхні тіла без ознак насильницької смерті.

Трагедія сталася в Новоівницькому на Житомирщині: карта

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