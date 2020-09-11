Президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до молоді, яка виходить на протести. Він зауважив, що життя – це не ролик з інтернету і назад його промотати не можна.

Під час візиту до Національної академії наук Олександр Лукашенко сказав, що білоруська молодь готова зруйнувати країну. Про це повідомили на сайті НВ.

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Диктатор заявив, що молодь Білорусі не може знати всіх негараздів лихих 90-х. А також, що її "тягнуть на вулиці", а вона "перебуваючи в невігластві, готова зруйнувати країну".

Сумно, що наших дітей тягнуть на вулиці. Вони наївно вірять, що заради світлого майбутнього допустимо і навіть необхідно зруйнувати сьогодення. Що можна розділити людей на правильних і неправильних, угробити економіку, на догоду чужим інтересам відректися від усього хорошого, що було зроблено за роки незалежності,

– додав Лукашенко.

Він переконаний, що "досить подивитися на країни, які пройшли через горнило кольорових революцій і залишилися в стані тліючих конфліктів або, що ще страшніше, громадянської війни".

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