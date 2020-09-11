Життя – не ролик з інтернету: Лукашенко звернувся до білоруської молоді
Президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до молоді, яка виходить на протести. Він зауважив, що життя – це не ролик з інтернету і назад його промотати не можна.
Під час візиту до Національної академії наук Олександр Лукашенко сказав, що білоруська молодь готова зруйнувати країну. Про це повідомили на сайті НВ.
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Диктатор заявив, що молодь Білорусі не може знати всіх негараздів лихих 90-х. А також, що її "тягнуть на вулиці", а вона "перебуваючи в невігластві, готова зруйнувати країну".
Сумно, що наших дітей тягнуть на вулиці. Вони наївно вірять, що заради світлого майбутнього допустимо і навіть необхідно зруйнувати сьогодення. Що можна розділити людей на правильних і неправильних, угробити економіку, на догоду чужим інтересам відректися від усього хорошого, що було зроблено за роки незалежності,
– додав Лукашенко.
Він переконаний, що "досить подивитися на країни, які пройшли через горнило кольорових революцій і залишилися в стані тліючих конфліктів або, що ще страшніше, громадянської війни".
Коротко про протести в Білорусі
- За офіційними даними ЦВК, перемогу на президентських виборах у Білорусі здобув Олександр Лукашенко. Попри це, дані неофіційних екзит-полів свідчать, що перемогла його головна опонентка: опозиціонерка Світлана Тихановська.
- Після президентських виборів всією країною спалахнули мирні протести, адже білоруси не погодилися з результатами виборів.
- Від 11 серпня 2020 року у Білорусі триває загальнонаціональний страйк.
- Влада намагається позбутись опозиціонерів, невідомі викрали Марію Колесникову.