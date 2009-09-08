Життя у борг

Росія готова надати Україні кредит для розрахунку за поставлений газ.

Грошової позики у Москви український прем'єр Юлія Тимошенко, як очікується, попросить наступного місяця під час зустрічі з своїм російським колегою Володимиром Путіним у Харкові. Про це газеті "Ведомості" повідомили її джерела в дипломатичних колах, як Росії, так і України.Відповідно до цієї інформації, мова може йти про суму у 1,5-2 мільярди доларів. Бажання кредитувати Україну нібито вже висловили кілька російських банків, у тому числі й приватні. Водночас, видання наголошує - Росія не хотіла б давати кредит "Нафтогазу" навіть під державні гарантії. У Москві наполягають, щоб позичальником був уряд України. Офіційного підтвердження або ж спростування цих чуток поки що немає.