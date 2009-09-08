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      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Життя у борг

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      Росія готова надати Україні кредит для розрахунку за поставлений газ.

      Грошової позики у Москви український прем'єр Юлія Тимошенко, як очікується, попросить наступного місяця під час зустрічі з своїм російським колегою Володимиром Путіним у Харкові. Про це газеті "Ведомості" повідомили її джерела в дипломатичних колах, як Росії, так і України.Відповідно до цієї інформації, мова може йти про суму у 1,5-2 мільярди доларів. Бажання кредитувати Україну нібито вже висловили кілька російських банків, у тому числі й приватні. Водночас, видання наголошує - Росія не хотіла б давати кредит "Нафтогазу" навіть під державні гарантії. У Москві наполягають, щоб позичальником був уряд України. Офіційного підтвердження або ж спростування цих чуток поки що немає.
      blog_ava
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      Теги: Новини України
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      Новини за 8 вересня 2009
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