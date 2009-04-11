Життя у стилі денді

Цим будинкам у центрі лондонського Іст-Енда майже 300 років.

Один з них - дуже особливий. Зараз ми розпочнемо мандрівку назад у часі з власником цього будинку, дизайнером інтер'єрів Девідом Картером.Девід Картер (дизайнер інтер'єрів): “Привіт, мене звати Девід Картер. Ласкаво прошу в мій дім. Будь ласка, заходьте”.Пан Картер мешкає тут із дружиною. Він приймає гостей у французькій вітальні на першому поверсі, яка оформлена так, аби нагадувати Париж 30-х рр.Девід Картер (дизайнер інтер'єрів): “Мені подобається ідея, так би мовити, декоративної подорожі, коли переходиш з одного приміщення до іншого. Залежно від настрою та душевного стану можна провести час у дуже-дуже світлій та "легкій" кімнаті. Або ж навпаки у темному приміщенні з похмурою атмосферою”.Продовжимо нашу подорож у підвалі, у більш спокійному, але теж стильному місці.Девід Картер (дизайнер інтер'єрів): “Отож, зараз ми на кухні. Це кімната, де я проводжу багато часу із друзями та сім'єю. Як знову бачите, декорації тут теж доволі ексцентричні та театральні. На таке оформлення надихнув італійський ренесанс, зокрема палац Саккетті у Римі”.Потрібна тямовитість, сміливість та чимало майстерності, аби низький підвал лондонського будинку перетворити на палаццо.У вітальні на другому поверсі над французькою канапою висить англійська картина 1780 року. Крісла привезли з Іспанії, їм вже майже 100 років. Антикваріат доповнюють сучасні дизайнерські творіння.Магія теж входить до цього поєднання. Дім Картера - це ніщо інше, як старий запилений музей.Девід Картер (дизайнер інтер'єрів): “Навіть попри те, що я грайливо вибираю різні періоди, історичні стилі і так далі, все це більше стосується сучасності та мого життя”.Фотографи моди регулярно заходять, аби відзняти блискучі інтер'єри, завдяки яким Девід Картер став загальновизнаним художником-декоратором. Цікаво спостерігати, як прекрасні жінки позують серед власних речей, та ще й отримувати платню за це.Девід Картер (дизайнер інтер'єрів): “На мою думку, одна з причин того, що цей дім настільки популярний серед фотографів, - це той факт, що він - дуже стильний. Я маю на увазі, буквально, можна посадити гламурну модель будь-де і отримаєте фантастичні фотографії”.14 років тому Девід Картер залишив роботу у сфері маркетингу та став дизайнером інтер'єрів. Клієнти з усього світу задоволенні ванною у стилі до-вулканічної Помпеї, чи будуаром епохи французької революції. Картер хоче, аби люди почувались інакше.Девід Картер (дизайнер інтер'єрів): “Як дизайнер інтер’єрів, я отримав можливість якщо не радикально змінити життя людей та зробити їх щасливими, то, принаймні, впливати на це, створити місце, де вони почуватимуться в безпеці, де вони почуватимуться комфортно, де вони будуть у спокої”.Повернувшись на галасливу вулицю та поглянувши на метушливе життя довкола, ви одразу захочете знову в ізольований від всього світу будинок Картера.