ЖК "Щасливий" PLATINUM – безпрограшна інвестиція з унікальними перевагами

Життя – це постійний пошук. Пошук кращих рішень, оптимальних шляхів, досконалих результатів. Тож не дивно, що те, чим ми задоволені сьогодні – вже не задовольняє нас завтра. Прагнення більшого змушує нас рухатися вперед, розвиватися і досягати вершин, якими по праву можна гордитися.

Одна з них – "Щасливий" PLATINUM, найвищий житловий комплекс бізнес-класу в самому серці ділового центру Львова. Унікальна архітектура, створена у співпраці з головним архітектором міста, вражає динамікою ліній та сміливістю екстер’єру. Саме на таку, сучасну, споруду чекав Шевченківський район, якому ЖК "Щасливий" PLATINUM надав ділових, урбаністичних рис.

І саме на таку нерухомість чекали ті, хто мріє про статусне житло в чудовій локації або хоче вигідно інвестувати. Вкластися в квадратні метри з неймовірним виглядом на історичний центр старого міста, з розвинутою інфраструктурою та з, буквально, "високим статусом" – це вже звучить спокусливо! А якщо врахувати, що прогнозовані дивіденди становлять 25-30% річних, то стає зрозуміло: такі переваги на ринку житла нечасто поєднуються в одному об’єкті. У перспективі ж – тільки зростання вартості, адже житло бізнес-класу поряд з центром Львова, в одному з найпривабливіших районів, завжди користуватиметься високим попитом. Тож, якщо сьогодні однокімнатна квартира в ЖК "Щасливий" PLATINUM обійдеться у 32 тисяч гривень за квадратний метр, то вже у грудні цього року, коли будинок буде здано в експлуатацію, вона коштуватиме 40 тисяч.

Ще один плюс такої інвестиції – надійність. Нерухомість завжди лишалася чи не кращим способом для капіталовкладень. Адже цей ринок відзначається стабільною динамікою розвитку та хорошою прогнозованістю. В час, коли не всі банки витримують кризові навантаження, а відкриття бізнесу стає занадто ризикованим, саме купівля житла є найбільш вдалим варіантом для того, щоб зберегти і, навіть, примножити кошти. І якщо ви розраховуєте якраз на таку, довготривалу перспективу, то вибір об’єкту для інвестицій має бути ще ретельнішим. Врахувати слід все: від розташування до освітлення в кімнатах, від перспективності району до вигляду з вікон, від інфраструктури самого житлового комплексу до привабливості його архітектури навіть через 10 років.

ЖК "Щасливий" PLATINUM відповідає цим прискіпливим вимогам. Чого лише варта нестандартна архітектура, яка підкреслює стрімкий силует найвищого житлового комплексу поблизу центру Львова? Причому, вночі будинок виглядає не гірше, аніж вдень: спеціально спроєктоване освітлення фасаду надає йому особливого шарму!

Міцні стіни, зведені за монолітно-каркасною технологією зі спеціальними домішками, що підвищує вологостійкість бетону. Сучасні планування, які забезпечують максимальне природне освітлення на кожному поверсі. Консьєрж-сервіс у холі будинку, супермаркет "Сільпо" на території комплексу, підземний паркінг та дитячий майданчик під охороною.

А ще – неймовірні VIP-апартаменти з терасами, з яких можна побачити Високий Замок та Ратушу з нової висоти і нових ракурсів. Відчуття безпеки, відчуття обраності, відчуття можливостей – це емоції, що насичують життя, наповнюють його змістом, дають повноту вражень та свіжість нових ідей. А хіба не в такі речі ми й любимо вкладатися передусім? Тому й обираємо мандри, коштовності, преміум-автомобілі, розкішні аксесуари чи екстремальні розваги. Квартира в ЖК "Щасливий" PLATINUM – це ще одне надбання у вашій колекції, яким ви зможете пишатися і від якого точно будете отримувати максимальну сатисфакцію.

Як бачите справа не лише у "сухій математиці" розрахунків і прибутків: інвестуючи в "Щасливий" PLATINUM ще й емоційні бенефіти.

Фінансова привабливість з високим рівнем прибутковості допомагає вигідно вкласти кошти. Унікальність нового рівня підкреслить вашу індивідуальність.

Продумані до дрібниць планування забезпечать комфорт роботи та подарують інсайти для нових досягнень.

Внутрішня інфраструктура і локація допоможуть збудувати тут щасливе майбутнє.

Тож навіщо зупинятися на чомусь одному? Обирайте все й одразу в Житловому комплексі "Щасливий" PLATINUM – інвестуйте у власне життя без обмежень! Звертайтеся за консультаціями до менеджерів відділу продажу за телефоном 0676640546. Адреси відділів продажу: просп. В. Чорновола, 67 та вул. Чайковського, 26 platinum.lviv.ua