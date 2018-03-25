Жоден український аеропорт не потрапив у рейтинг найкращих
Британська маркетингова компанія Skytrax склала рейтинг 100 найкращих аеропортів світу, заснований на відгуках пасажирів. Жоден з українських аеропортів до рейтингу не потрапив.
Про це йдеться на сайті компанії, повідомляє Європейська правда.
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Перше місце займає сінгапурський міжнародний аеропорт Чангі. За ним у рейтингу йдуть: південнокорейський Інчхон, токійський Ханеда, а також аеропорти Гонконгу і Дохи,
– йдеться у повідомленні видання.
Зазначимо, що сінгапурський міжнародний аеропорт Чангі посідає першу сходинку вже шостий рік поспіль.
Джерело: 24 Канал
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