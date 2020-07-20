Схожий до дніпровського випадок стався в Одесі. Тут також чоловік із кулаками накинувся на жінку. Щоправда, цього разу потерпіла виявилася вагітною.

Що відомо про побиття вагітної в Одесі

Інцидент трапився у маршрутці №168. Однак, коли саме – невідомо. Про подію повідомив телеграм-канал "Одесса INFO". Також ресурс виклав відео побиття жінки.

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За даним видання, чоловік кілька разів ударив вагітну жінку. А причина таких його дій – йому зробили зауваження, щоб він поступився їй місцем.

"Цього начебто ще не покарали", – додали в дописі.

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Коротко про випадок у дніпровській маршрутці