Жорсткіше, ніж у Дніпрі: чоловік побив вагітну жінку в маршрутці в Одесі – відео
Схожий до дніпровського випадок стався в Одесі. Тут також чоловік із кулаками накинувся на жінку. Щоправда, цього разу потерпіла виявилася вагітною.
Що відомо про побиття вагітної в Одесі
Інцидент трапився у маршрутці №168. Однак, коли саме – невідомо. Про подію повідомив телеграм-канал "Одесса INFO". Також ресурс виклав відео побиття жінки.
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За даним видання, чоловік кілька разів ударив вагітну жінку. А причина таких його дій – йому зробили зауваження, щоб він поступився їй місцем.
"Цього начебто ще не покарали", – додали в дописі.
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Коротко про випадок у дніпровській маршрутці
- Інцидент трапився у маршрутці №101 18 липня. Дівчина заплатила за два місця, до неї начебто повинен був хтось підсісти.
- Літні жінки обурились, що дівчина зайняла два місця. Тому одна з них сіла поруч.
- У підсумку спалахнула словесна перепалка.
- Згодом до суперечки приєднався чоловік, який підійшов до дівчини та вдарив її тричі в обличчя кулаком, після чого молода жінка вдарилася об поруччя та скло головою.
- Крім того, до застосування сили долучалися кілька інших пасажирок – вони тягли потерпілу за волосся.
- А завершилося все тим, що жінку витягли з маршрутки, побили та розірвали футболку.
- За іншою версією, жінка сама спровокувала бійку та була сильно п'яною. Більше того, під час конфлікту вона начебто вдарила ногою по голові жінку похилого віку.