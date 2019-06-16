Жорстока бійка посеред білого дня сталася у Миколаєві: завершилася сутичка неочікувано

У Миколаєві у паркувальній кишені поблизу одного з магазинів сталася жорстока бійка. А припинив її водій, який наїхав на одного хуліганів. Сталося це посеред білого дня.

Відповідне відео уже поширили у мережі. На кадрах видно, один із учасників бійки жорстоко б'є ногами іншого іншого, і його не зупиняє навіть той факт, що суперник впав на асфальт і не чинить жодного опору.

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Припинити сутичку вдалося після того, як у кишеню, де вже відбувалася навіть не бійка, а побиття, на досить високій швидкості заїхав автомобіль, що збив одного зі зловмисників. Згодом з машини вийшли двоє міцних чоловіків, натомість хуліган сховався від них у дворах.

Чим закінчився інцидент, невідомо, проте користувачі у коментарях засуджують автора відео, який не вжив заходів, щоб припинити бійку.

Відео жорстокої бійки в Миколаєві

Нещодавно схожий випадок стався у Черкасах, проте тут у місцевому ресторані п'яний дебош влаштував заступник голови обласної прокуратури.