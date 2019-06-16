00:12
16 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: День народження Сталіна. Серіал "Чорнобиль" у Росії
      Вєсті Кремля
      16:28, 15 червня
      Вєсті.UA. Жир: Хитрий план Порошенка. За що переживає Зеленський
      Вєсті.UA
      16:49, 15 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як студентство позитивно впливало на долі мільйонів
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Жорстока бійка посеред білого дня сталася у Миколаєві: завершилася сутичка неочікувано

      346 Читать новость на русском
      У Миколаєві водій припинив бійку на дорозі, збивши одного з учасників: відео
      У Миколаєві водій припинив бійку на дорозі, збивши одного з учасників: відео / Скріншот відео

      У Миколаєві у паркувальній кишені поблизу одного з магазинів сталася жорстока бійка. А припинив її водій, який наїхав на одного хуліганів. Сталося це посеред білого дня.

      Відповідне відео уже поширили у мережі. На кадрах видно, один із учасників бійки жорстоко б'є ногами іншого іншого, і його не зупиняє навіть той факт, що суперник впав на асфальт і не чинить жодного опору.

      Зверніть увагу! Конфлікт у Харкові на ринку "Барабашово": що про нього відомо

      Припинити сутичку вдалося після того, як у кишеню, де вже відбувалася навіть не бійка, а побиття, на досить високій швидкості заїхав автомобіль, що збив одного зі зловмисників. Згодом з машини вийшли двоє міцних чоловіків, натомість хуліган сховався від них у дворах.

      Чим закінчився інцидент, невідомо, проте користувачі у коментарях засуджують автора відео, який не вжив заходів, щоб припинити бійку.

      Відео жорстокої бійки в Миколаєві 

      Нещодавно схожий випадок стався у Черкасах, проте тут у місцевому ресторані п'яний дебош влаштував заступник голови обласної прокуратури.

      blog_ava
      Україна – Південна Корея: онлайн-трансляція фіналу Чемпіонату світу U-20
      15 червня
      7881
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 15 червня: Україна – чемпіон світу з футболу, випробний термін для НАБУ і САП
      15 червня , 22:02 Головні новини 15 червня: Україна – чемпіон світу з футболу, випробний термін для НАБУ і САП
      1856
      Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
      14 червня , 10:28 Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
      Михайло Гема 4345
      Игры на выживание в оккупированном Луганске
      15 червня , 22:01 Игры на выживание в оккупированном Луганске
      Ольга Черненко 405
      Збірна України – чемпіон світу з футболу (U-20)
      15 червня , 21:00 Збірна України – чемпіон світу з футболу (U-20)
      6222
      No smoke, no drugs, no alcohol – стрейтеджери раніше і зараз
      15 червня , 19:00 No smoke, no drugs, no alcohol – стрейтеджери раніше і зараз
      Марія Ягодка 367
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук