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Жорстоке побиття дівчинки в Одесі: з'явилась реакція поліції

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Поліція почала розслідування через побиття дівчинки в Одесі
Поліція почала розслідування через побиття дівчинки в Одесі / Фото з відкритих джерел

Правоохоронні органи розпочали розслідування за фактом жорстокого побиття школярки групою учнів в Одесі, яке було оприлюднено мережі і викликало великий резонанс у місті.

Про це повідомив радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк у Facebook.

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У мережі з'явилося відео, як 31 липня в Одесі група дівчаток-підлітків жорстоко побила ровесницю, а потім забрали її речі.

Стосовно резонансного відео, на якому група школярів, демонструючи ганебну поведінку б'ють однокласницю. Вирішується питання про відкриття досудового розслідування та внесення обставин цієї події до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 296 КК України – хуліганство групою осіб,
– зазначив правоохоронець.

За його словами, поліція вже встановила усі особи підлітків, які били дівчину.

Форостяк зазначив, що наразі проводиться слідство, а фігуранти в діях яких є ознаки злочину будуть притягнуті до відповідальності.

"Окремо, я б особисто хотів звернути увагу на належну оцінку з боку департаменту освіти якості виховання школярів учбовим закладом, це професійна відповідальність директора та класного керівника, на мою думку. Бо батьки понесуть відповідальність, але крім того також треба звернути увагу школі на ці прояви, це не підлітки з сусіднього двору, а саме один клас, одна школа і якість виховання, як кажуть, на лице", – додав поліцейський.

 

Теги: Новини України Поліція Новини Одеси Сутички Кримінальні новини Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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