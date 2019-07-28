Журналіст 24 каналу взяв інтерв'ю у новопризначеного секретаря РНБО Данилюка

Про реформи сектору нацбезпеки та оборони, візит до США та прем'єрські амбіції у програмі "Голобородько" розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Данилюк.

Домовитися про зустріч з секретарем Ради нацбезпеки та оборони Олександром Данилюком було непросто. Перемовини вели, фактично, протягом останнього місяця. Він зміг нам виділити півгодини свого часу під час візиту на одне із приватних оборонних підприємств Науково-виробниче об’єднання "Практика".

Дивіться інтерв'ю з Олександром Данилюком на 24 каналі о 19.30.

Також чекайте відео на нашому YouTube-каналі та у Facebook.

Прочитати інтерв'ю можна буде на сайті о 20:00. Згодом знайти його можна тут.

Відео анонсу інтерв'ю зі секретарем РНБО:



Хто такий Олександр Данилюк