У Мінському масиві Києва між вул. Кондратюка і межею лісу планується побудувати житловий мікрорайон на 25 гектарах території. Громадські працівники виступають проти забудови, проте аргументи, наведені ними в петиції до міської влади, не виглядають досить переконливими і можуть бути зруйновані при уважному прочитанні нового детального плану території (ДПТ).

Журналісти відзначають, що Комісія Київради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин підтримала проєкт рішення щодо ДПТ і тепер план повинен бути затверджений на сесії Київради. Згідно з ним, на цьому місці планують створити "місто в місті" – 19 житлових будинків на 26 поверхів (6307 квартир) на 25 га території, а ще гектар буде відданий під парк.

Як повідомляється у матеріалі, територія, про яку йде мова, понад 10 років занедбана і формально належить агрокомбінату "Пуща-Водиця". На думку активістів, землі, надані в користування державному підприємству "Науково-дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця" не можуть передаватися в комунальну власність. Однак земля була передана розпорядженням КМДА від 21.04.1998 р. №891, що визначено ст. 117 Земельного кодексу, а можливість виконувати функції розпорядника землями в межах міста підкріплена Указом президента № 449/2020 "Про передачу земель сільськогосподарського призначення з державної у комунальну власність". Кабмін же встановив механізм повноцінної передачі з державної в комунальну власність земель територіальним громадам. Таким чином, передача ділянки здійснюється на законних підставах.

Як написано в петиції, новий ДПТ може збільшити навантаження на дороги і транспорт. Однак, згідно з планом забудова буде розміщена з північного боку Великої Кільцевої дороги, де передбачено новий автобусний маршрут, також планується направити частину пасажирів на додатковий маршрут вздовж Великої кільцевої, побудувати 2 переходу. З огляду на це проблеми з транспортом виникнути не повинно.

Щодо зазначеної в петиції вирубки лісу через перенесення трубопроводу газу високого тиску – в ДПТ врахували цей момент і трубопровід планується розмістити уздовж існуючої дороги, тобто вирубка не знадобиться.

Згідно ДПТ у мікрорайоні передбачено будівництво трьох дитячих садків (420 місць) та школи (на 1 440 учнів), планується обладнати амбулаторії сімейних лікарів на перших поверхах будинків. Також буде зведено багаторівневий паркінг.

Громадські працівники також вказують, що ДПТ нібито не відповідає Генплану Києва. Однак Генплан був прийнятий у 2002 році, а в сучаснішу "Комплексну програму реалізації містобудівної політики на 2019–2020" від київської влади, забудова порожніх і занедбаних територій передбачена, відзначено в матеріалі.