Журналісти 24 каналу показали робочі будні за кадром: кумедне відео

16 листопада – День працівників телебачення і радіомовлення, тому 24 канал вирішив трохи привідкрити вам завісу виробництва новин і показати те, чого ніколи не було в ефірі.

Про приємні і не дуже моменти журналістської роботи, які залишаються за лаштунками – дивіться у відео.