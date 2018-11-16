Журналісти 24 каналу показали робочі будні за кадром: кумедне відео
16 листопада – День працівників телебачення і радіомовлення, тому 24 канал вирішив трохи привідкрити вам завісу виробництва новин і показати те, чого ніколи не було в ефірі.
Про приємні і не дуже моменти журналістської роботи, які залишаються за лаштунками – дивіться у відео.
Джерело: 24 Канал
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